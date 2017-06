Salma Hayek le dijo no a salir con Trump

Nueva York.- Luego que el año p a s a d o S a l m a H a y e k r e v e – lara que el presidente de Estados Unidos la había invitado a salir —a pesar de que cuando se conocieron ella iba acompañada de su novio— la veracruzana dio más detalles sobre cómo Donald Trump trató de conquistarla. En una entrevista en el programa The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central), la actriz que esta semana estrena su nueva película Beatriz at Dinner dijo que se conocieron en un evento al que ella llegó acompañada de su novio. En un momento ella sintió frío y se frotó los brazos. Entonces, el magnate que estaba sentado detrás de ellos se quitó su chaqueta y se la puso sobre sus hombros. Cuando ella y su novio voltearon, él los saludó y hasta los invitó a cenar. Según la también protagonista de la película Frida, durante la cena él solo conversaba con su novio y con la excusa de que si un día iban a New York serían sus invitados en su hotel, le pidió el teléfono de ambos al acompañante de Hayek. Después de eso, la también productora de televisión asegura que Trump no volvió a llamar a su novio, sino que comenzó a llamarla a ella para invitarla a salir. Por lo que le preguntó: “¿Qué hay de mi novio? ¿Estás loco? ¿Me estás invitando a salir? Sabes que tengo novio’”. A lo que, según Hayek, Trump contestó: “No es lo suficientemente bueno para ti. No es importante. Tienes que salir conmigo”. La dinámica actriz eventualmente terminó con ese novio y se casó con François-Henri Pinault, quien según indicó recientemente Bloomberg, tiene una fortuna estimada en $17 mil millones —fortuna mayor de la que tenía Trump al llegar a la presidencia.