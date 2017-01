Sacan del coma inducido a uno de los niños y maestra baleados en Monterrey

Aunque su estado sigue siendo grave, los tres heridos en ataque en colegio es reportado estable por la Secretaría de Salud. Monterrey, N.L.- Los menores y la maestra baleados en el Colegio Americano del Noreste evolucionan de manera favorable, y aunque su estado sigue siendo grave las autoridades resaltaron que no ha empeorado. El Secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, informó que con Luis, de 14 años, inició el proceso para retirarle el coma inducido pues empezó a disminuir la inflamación cerebral, al igual que con la maestra Cecilia Cristina Solís. “Ya empezaron a destetarse de los medicamentos que los mantenían en coma barbitúrico y hay que esperar la respuesta que van a tener”, dijo el funcionario. “Hay que esperar unas 48 horas a que se eliminen los medicamentos que los mantienen sedados y después de eso evaluar su evolución”. De la O Cavazos dijo que en el caso de Ana, de 15 años, se espera iniciar mañana (martes) el retiro de los medicamentos que la mantienen en el coma inducido, pues tras una nueva tomografía no se detectó que hubiera un nuevo sangrado. “Con ella se decidió esperar un poquito más, pero probablemente inicie el destete de los medicamentos”. Los tres pacientes recibieron un balazo en la cabeza el pasado miércoles cuando Federico, otro alumno de del colegio, sacó una pistola calibre .22 en el salón de clase y la accionó contra ellos, para luego dispararse a sí mismo. El agresor fue declarado muerto dos horas después. El Secretario de Salud resaltó que, a pesar de ser un calibre pequeño, el .22 ha evidenciado causar un daño alto en las víctimas. Por la gravedad de las lesiones, añadió, se puede considerar una buena noticia que ninguno de los pacientes haya empeorado su condición que, si bien aún es grave, se encuentra estable. Sin embargo, el funcionario dijo que no es posible aún emitir un pronóstico respecto a los pacientes, hasta observar cómo reaccionan cuando se les retire el coma inducido.