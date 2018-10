¿S ABÍA USTED QUÉ…?

Por: Gamaliel Espinoza

Las mujeres hablan un promedio de 20 mil palabras al día. Los hombres

7 mil… Si es que nos dejan hablar.

Si usted come chocolate, este le ayudará a calmar su ansiedad y le

provocará sueños placenteros… pero luego pesadillas porque va a

engordar.

Los camellos pueden comer ramas espinosas sin lastimarse la boca.

Las mujeres tienen mas corta la lengua que los hombres… no parece

¿verdad?

No se puede roncar y soñar a la vez