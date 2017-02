Rodrigo Prieto filmará sobre la Revolución Mexicana y guerrilla

México.- (Notimex) Una película sobre los paralelos entre la Revolución Mexicana y la guerrilla en México, durante la década de los 60, es la que filmará Rodrigo Prieto para rendir homenaje a su familia, dinastía que ha sobresalido en diversos ámbitos de la historia del país. Serán los casos de su prima Dení Prieto, hija de su tío Carlos Prieto, y quien murió a los 19 años tras unirse a la guerrilla luchado contra las Fuerzas de Liberación Nacional; y el de su abuelo, el político mexicano Jorge Prieto Laurens, quien fue uno de los fundadores de la Liga Anticomunista Latinoamericana. En el informe presidencial del 1 de septiembre de 1923, su abuelo, entonces diputado, acusó a Álvaro Obregón de desvirtuar los principios de la Revolución Mexicana y violentar la Constitución en beneficio propio. De ahí que la frase: “Lo estoy acusando de ratero, no de pen…, señor presidente”, se hizo famosa hasta nuestros días. “Es un guion que todavía lo estoy explorando, no lo tengo muy claro, pero me interesa mucho esa parte de la historia que tiene que ver con la familia de mis tíos Prieto. Carlos, por ejemplo, era dramaturgo y guionista, padre de Ayari y Dení Prieto”, explicó a Notimex el nominado al premio Oscar 2017 por la película “Silencio”, de Martin Scorsese. Es un tema que mueve sus fibras de manera profunda y que desea explorar lo más pronto posible, por lo que este filme marcaría su debut como director de escena y su regreso al Séptimo Arte mexicano tras 15 años de ausencia luego de “Frida” (2002), protagonizada por Salma Hayek y Alfred Molina. “Mi abuelo salió de su casa prácticamente muy joven, era casi un niño, y lo hizo para unirse a Emiliano Zapata, mientras que mi prima abandonó también, desde muy joven su hogar, para morir en la lucha por el comunismo y el socialismo”, comentó. Cabe recordar que en 1965 ocurrió el primer levantamiento guerrillero de la época moderna, y en el que un grupo de jóvenes del poblado de Madera, en Chihuahua, creó un foco guerrillero en la sierra para exigir al gobierno que se diera un buen reparto de tierra y se dejara de reprimir a los campesinos e indígenas. “Es una historia que me interesa mucho, quiero indagar y saber más, a ver si cuaja”, añadió el cinefotógrafo mexicano, quien calcula iniciar dentro de aproximadamente dos años la preproducción mediante un libreto escrito por el dramaturgo Alejandro Ricaño (Más pequeños que el Guggenheim; El amor de las luciérnagas). Que Diego Luna y Gael García participen en la película sería uno de sus máximos anhelos. Con ambos ha trabajado a través de “Frida” (2002) y “Amores perros” (2000), respectivamente. Sin embargo, aún no determina la parte del “casting”, pero aseguró que todo el talento será mexicano. En el inicio de la era de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, convertirse en el ganador del premio a la Mejor Fotografía, dijo, “no sé si tenga relevancia en Estados Unidos como sería para los mexicanos. “No sé si exista tanto esa conciencia en Estados Unidos, en particular en los políticos acerca de lo que significa que un migrante mexicano esté sobresaliendo en un área o en otra. Espero que sí llegue ese mensaje, aunque sea subliminal”, añadió. Sin embargo, consideró que la nominación por sí misma ya dice bastante. “Porque se refiere a que los migrantes realmente tenemos mucho que dar y qué proponer, no solamente en el cine sino en muchas áreas. No somos una amenaza, al contrario, estamos ahí (en Estados Unidos) para enriquecer el lugar. Aunque para la ceremonia del 26 de febrero en Los Ángeles, California, los ojos de México estarán puestos en si Rodrigo Prieto gana o no, el cineasta prefiere no sentirse presionado y apuesta por solo disfrutar la noche. “No me puedo clavar en eso, prefiero tomarlo como un momento que estoy viviendo y abrazar a mi esposa Mónica, quien estará conmigo, lo cual me llena de mucha emoción. Mis hijas van a estar mirando desde el televisor, pero la vez pasada de ‘Brokeback Mountain’ (Secreto en la montaña, 2005) estaban ahí. “Para mí eso es la esencia, disfrutar el momento con mi familia y lo demás es agregado. Prefiero compartir eso con la gente que amo, es lo más importante”, apuntó. Rodrigo Prieto, de 51 años, informó que será en julio cuando iniciará la preproducción de la película “The Irishman”, que contará con las actuaciones de Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel, Al Pacino y Bobby Cannavale, bajo la dirección de Martin Scorsese.