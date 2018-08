Robert Redford Se retira de actuación no de la dirección

Los Ángeles.- (Notimex) El actor estadunidense Robert Redford anunció este lunes su retiro de la actuación a los 81 años de edad, por lo que la última participación que tendrá en la pantalla grande será en la película “The Old Man & The Gun”, próxima a estrenarse. Mediante una entrevista, el histrión y director originario de la ciudad de California confirmó la noticia, que había anticipado en 2016, cuando señaló que tenía pensado regresar a sus raíces artísticas. “Me estoy cansando de actuar, soy una persona impaciente por lo que es difícil para mí sentarme; no dependo de nadie. Soy sólo yo, tal como solía ser y volviendo a dibujar, esa es mi situación en este momento”, declaró en ese entonces el histrión. Ahora, Redford afirmó que concluyó en moverse hacia la jubilación, ya que la actuación es una profesión que ha desempeñado desde que tenía 21 años. De acuerdo con el portal Entertainment weekly, la estrella de Hollywood tomó la decisión de su retiro después de conocer la historia del citado filme, que estará en los cines estadunidenses a finales de septiembre. En “The Old Man & The Gun” da vida a “Forrest Tucker”, un criminal fascinado con su trabajo de robar bancos, que para él representó un personaje maravilloso para tocar en este momento de su vida. “Lo que me atrapó fue que robó 17 bancos, lo atraparon 17 veces y fue a prisión 17 veces, pero también escapó 17 veces”, comentó Redford, quien, no obstante, no descarta trabajar en proyectos de dirección. En 1981 ganó un premio a Mejor director en la Academia por el proyecto “Ordinary People”, hasta el momento ha dirigido ocho largometrajes y fue fundador del Sundance Institute y el Sundance Film Festival.