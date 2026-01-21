River celebra en tanda de penaltis frente a Peñarol con Santiago Beltrán como figura

River Plate se quedó con la victoria este sábado al imponerse a Peñarol en la tanda de penaltis por 4-2, luego de un empate sin goles en un partido amistoso de pretemporada disputado en el campus de Maldonado, muy cerca de Punta del Este. El encuentro sirvió como una primera prueba seria para ambos equipos de cara a sus compromisos oficiales.

Durante los 90 minutos, el duelo fue parejo, con pocas oportunidades claras de gol y mucho trabajo en la media cancha. Tanto River como Peñarol priorizaron el orden defensivo y el ritmo de juego, conscientes de que se trataba de un partido de preparación y no de competencia oficial.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo mostró mayor control del balón en varios lapsos del encuentro, aunque le costó traducir esa posesión en llegadas claras al arco rival. Peñarol, por su parte, apostó a transiciones rápidas y a aprovechar cualquier error del conjunto argentino. La definición desde los once pasos fue favorable para River Plate, que mostró mayor efectividad y tranquilidad. Maximiliano Salas, Giulianno Galoppo, Tomás Galván y el juvenil Ian Subiabre fueron precisos en sus ejecuciones y sellaron el triunfo millonario.

Por el lado de Peñarol, Gastón Togni y Leandro Umpiérrez lograron convertir, pero no fue suficiente. Julio Daguer falló su disparo al mandar el balón fuera, mientras que Ignacio Aguirre vio cómo su remate era detenido por el arquero Santiago Beltrán.

Beltrán fue una de las notas destacadas del partido, ya que sumó minutos como titular debido a las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión. El joven guardameta respondió bien cuando fue exigido y fue clave en la tanda de penales. El partido tuvo un momento preocupante apenas a los 9 minutos, cuando Beltrán chocó con Abel Hernández. El delantero uruguayo resultó lesionado y tuvo que abandonar el campo, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico aurinegro.

Hernández, de 35 años, venía de cerrar el 2025 como goleador de la Liga Uruguaya con Liverpool y recientemente había formalizado su llegada a Peñarol. Este amistoso marcó su debut con el club, que lamentablemente fue breve debido a la lesión.

Hasta el momento, el club no ha informado la gravedad del golpe ni el tiempo estimado de recuperación, por lo que su disponibilidad para los próximos compromisos permanece en duda. En los minutos finales del partido, Ian Subiabre estuvo muy cerca de marcar el gol del triunfo en tiempo regular. El juvenil realizó una gran jugada individual, pero su remate fue bien contenido por Sebastián Britos, arquero de Peñarol. Por el lado de River Plate, Gallardo apostó por una base de experiencia con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y el colombiano Juan Fernando Quintero como titulares. Además, Aníbal Moreno tuvo sus primeros minutos con la camiseta millonaria, mientras el equipo ya se enfoca en su debut en el torneo argentino el próximo 24 de enero frente a Barracas Central, en tanto que Peñarol continuará su preparación al medirse este lunes con Racing por la Copa de la Liga de verano.

Con información de EFE