Ricky Martin recibe Disco de Diamante y de Platino

México, D.F.- El artista internacional Ricky Martin recibió en México dos certificaciones incluyendo un Disco de Diamante por su exitoso sencillo “Vente Pa’Ca” feat. Maluma y un Disco de Platino por su aclamado décimo álbum A quien quiera escuchar. Los reconocimientos le fueron entregados el fin de semana por parte de su sello discográfico Sony Music México minutos antes de sus dos conciertos sold out en el prestigioso Auditorio Nacional de México. Tras el éxito arrollador de su álbum, A quien quiera escuchar, ganador del Grammy® americano como “Mejor Álbum Pop Latino” y dominar las listas de ventas con temas como “Adiós,” “Disparo Al Corazón,” “La Mordidita” y “Perdóname,” Ricky estrenó el sencillo y video de “Vente Pa’Ca” feat. Maluma en septiembre del 2016, con el cual regresó al primer lugar en múltiples países simultáneamente y que diez meses después de su lanzamiento se mantiene en las listas de popularidad, convirtiéndose en uno de los temas más solicitados en emisoras de radio a nivel internacional. Ricky, quien desde el 2015 hasta el presente se ha presentado en los escenarios más importan-tes alrededor del mundo, agotando todas las entradas en cada una de sus presentaciones, realizará tres conciertos más en México los días 12 (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas), 14 (Durango) y 15 de julio (Cancún, Quintana Roo), para luego regresar a Los Angeles donde se encuentra filmando la anticipada serie de televisión “American Crime Story: Versace” junto a los primeros actores Edgar Ramirez y Penélope Cruz, entre otros proyectos. A todos los logros alcanzados por uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos, se suma su nueva y exclusiva residencia en Las Vegas, “ALL IN,” la cual ha generado excelentes críticas por parte de la prensa especializada tras su estreno el pasado mes de abril en el Park Theatre At Monte Carlo Resort and Casino. El espectáculo completamente innovador, electrizante y lleno de sorpresas regresará a Las Vegas el próximo mes de septiembre. Para más información sobre Ricky Martin: Página oficial: www. rickymartinmusic.com Twitter: www.twitter. com/ricky_martin Instagram: www. instagram.com/ricky_ martin Facebook: www. facebook.com/rickym artinofficialpage YouTube: www.youtube. com/rickymartin.