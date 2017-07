Ricky Martin anuncia dónde celebrará boda

Ricky Martin anunció hace casi siete meses su compromiso en matrimonio con el artista de origen sirio Jwan Yosef. Y aunque en abril circularon noticias de que la boda se había aplazado, el astro boricua sigue adelante con sus planes y ahora ha confirmado ya el lugar donde se celebrará el enlace. La sede no es ninguna sorpresa: se trata de su natal Puerto Rico —y aunque la pareja no tiene prisa por llegar al altar, la fiesta, asegura el cantante de 31 años, será “enorme”. “Va a ser un evento grande. Quiero algo masivo”, dijo el cantante de 45 años a Eonline.com. “Yo, seguro, quiero casarme en Puerto Rico, es algo que tiene que suceder. De ahí soy yo, de ahí es mi familia”, asegura. Eso sí, la fiesta será internacional, no solo por Martin y sus múltiples amigos que provienen de diversos países, si no por Yosef, que nació en Europa pero tiene raíces en el Medio Oriente. “Él es de Suecia y algunos de sus parientes son de Syria, así que vamos a hacer algo internacional. Vamos a ver qué pasa”, exclamó el intérprete de “Vente pa ca”. Ricky Martin reveló sus planes de casarse en una emisión del show de Ellen DeGeneres en noviembre de 2016.