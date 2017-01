Ricardo La Volpe tacha de “falsedad” desearle suerte al rival antes del juego

México.- (Notimex) El argentino Ricardo La Volpe, técnico del América, consideró que desearle suerte a un rival previo a un partido es una “falsedad”, por lo que aceptó que el saludo de su homólogo y compatriota de Toluca, Hernán Cristante, fue un error. “No me gustó, para mí es una falsedad (saludar antes de un encuentro) porque yo te quiero ganar y tú me quieres ganar, hay que ser claros, ¿por qué no saludarnos al final del partido?” dijo. Aseguró que para nada le agradó la acción que tuvo Cristante previo al juego en el que los Diablos Rojos derrotaron 2-1 al cuadro capitalino. “Si Cristante se siente mi amigo sabía que no debía saludarme, para mí sí se equivoca. Hay que respetar al amigo, si el amigo tiene una forma de pensar”, explicó en declaraciones a Univisión Deportes. En el Torneo Clausura 2016, cuando dirigía a Chiapas tuvo un altercado con Miguel Herrera, estratega de Xolos de Tijuana, debido a que el “Piojo” lo saludó previo a un duelo ante Jaguares. Al final del encuentro, Herrera buscó despedirse del “Bigotón”, que lo recriminó, lo que generó una fuerte discusión que obligó a integrantes de ambos cuerpos técnicos a intervenir