Revelan título próxima cinta “Star wars: El ultimo Jedi”

Los Angeles.- (Notimex) La proxima cinta del serial filmico de la Guerra de las Galaxias” tendra como título “Star Wars: El ultimo Jedi”, anunciaron hoy aquí realizadores. La cinta que sera dirigida por Rian Johnson esta programada para su estreno el 15 de Diciembre del 2017. Esta representa en la secuencia “Star Wars: Episodio VIII” y se recupera inmediatamente después de los eventos de Star Wars: The Force Awakens de 2015. Esta última en donde participa el mexicano Diego Luna concluyó con Rey (Daisy Ridley) encontrando a Luke Skywalker (Mark Hamill), que había estado viviendo en aislamiento. El reparto se anticipó también e incluye a Carrie Fisher como Leia, quien murió el 27 de diciembre pasado y quien había completado su trabajo para la película, pero también se había programado para aparecer en el episodio IX. Lucasfilm ha dicho que no tiene planes de usar una recreación digital de Carrie Fisher como Leia, como lo hicieron en Rogue One de diciembre: El último Jedi protagoniza también a Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie y Andy Serkis. Estos se unirán a los recién llegados de la franquicia Benicio Del Toro, Laura Dern y Kelly Marie Tran.