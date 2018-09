Respecto al “romance” con actriz porno Suspenden notaria de Dallas por caso Trump

Nota de Novedades News

Dallas, Tx.- Las autoridades gubernamentales de Texas suspendieron a un notario público de Dallas por cometer una serie de errores en su papel sobre el acuerdo de la actriz porno Stormy Daniels de guardar silencio sobre su supuesto romance con el presidente Donald Trump. La acción disciplinaria falla contra la notaria que habita en Forney, cerca de Dallas, por no presenciar y documentar apropiadamente la firma de la estrella de películas adultas porno en el acuerdo alcanzado con el abogado personal de Trump días antes de las elecciones presidenciales, según los registros elaborados por las autoridades estatales. Sin embargo, la oficina del Secretario de Estado de Texas aseguró que el trabajo descuidado del notario no influye en la validez legal del trato de dinero, que está bajo un intenso escrutinio por parte de fiscales estadunidenses que investigan a Trump y su abogado, Michael Cohen. Y ninguno de los documentos de casos obtenidos por The News refleja algún esfuerzo por parte de Cohen o el abogado de Daniels, Michael Avenatti, para intervenir o buscar registros en el asunto. La orden, emitida en agosto, finaliza una de las investigaciones más severas que rodean el acuerdo de no divulgación. Daniels, que vivió en Forney, al este de Dallas, lo impugnó en la corte. Su verdadero nombre es Stephanie Clifford. Los notarios públicos actúan como testigos de terceros que verifican las identidades de las personas que firman documentos legales. The News informó en marzo que la secretaría de la oficina del Estado estaba investigando si Erica Jackson había firmado correctamente los papeles. La notaria adjuntó su sello a la documentación, pero no completó los certificados que detallan la identidad del firmante, la fecha y la ubicación, indicaron las autoridades. Jackson dijo que certificó los documentos correctamente y contrató a Craig Watkins, el ahora exfiscal del distrito de Dallas, para que la represente en el asunto. En una declaración jurada presentada al Estado, Jackson dijo, “Como notaria, ha sido una práctica constante mía documentar adecuadamente la identificación de la persona cuya firma he autenticado, como lo exige la ley”. Pero funcionarios estatales descubrieron que Jackson había legalizado incorrectamente documentos en otros casos, en violación a las normas estatales. El mes pasado, como parte del acuerdo con el Estado, aceptó someterse a un curso de capacitación y pruebas durante la suspensión de tres meses de su comisión. Watkins declaró a The News que es importante que el público sepa que su cliente hizo su trabajo al verificar realmente la identidad de Daniels. Al llegar a un acuerdo con el secretario de Estado, Jackson quería evitar ser parte de este “circo entero” que involucra a Trump, enfatizó. DEMANDA A TRUMP Daniels demandó a Trump en California, alegando que el pacto no es válido porque Trump nunca firmó el acuerdo original de no divulgación. La actriz porno afirmó que tuvo una “relación íntima” con Trump después de conocerlo en 2006 en Lake Tahoe, California. Fue una relación, según su demanda, que continuó en 2007. Hasta la primavera pasada, Trump había negado el conocimiento del pago de su abogado a Daniels. Cohen dijo en el tribunal que Trump le ordenó realizar pagos a Daniels y a otra mujer durante la campaña de 2016 para evitar que hablen públicamente sobre los asuntos que dijeron que tenían con Trump. Cohen también se ha declarado culpable de evasión de impuestos y fraude bancario. ACUSACIONES SERIAS El senador de Texas Ted Cruz expresó su deseo de que el juez Brett Kavanaugh y su acusador testifiquen sobre una acusación de asalto sexual de hace tres décadas. “Estas acusaciones son serias y merecen ser tratadas con respeto”, precisó. El senador John Cornyn expresó horas antes que las acusaciones deberían “tratarse con la seriedad que merece”, aunque se abstuvo de decir que la audiencia de confirmación debería reabrirse o que la votación fijada para el jueves debería retrasarse. Christine Blasey Ford dio un paso adelante como autora de una carta previamente anónima. Blasey dijo al Washington Post que Kavanaugh había intentado atacarla sexualmente cuando ambos estaban en la escuela secundaria hace más de 30 años. Ford es ahora profesora en la Universidad de Palo Alto en California. Kavanaugh ha negado que el incidente ocurrió y calificó la acusación como “completamente falsa”. “La profesora Ford debería tener una oportunidad completa de contar su historia ante el Comité Judicial, y el juez Kavanaugh debería tener una oportunidad completa para defenderse”, apuntó Cruz en un comunicado. “Esa audiencia debería ser antes, en vez de más tarde, para que el comité pueda hacer la mejor evaluación posible de las acusaciones”. En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump fue más allá que la mayoría de los senadores republicanos al señalar que no se opondría si el comité pospone su voto a medida que arregla las acusaciones.