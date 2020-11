Reportan compras de pánico en Texas por rebrote de Covid y Elecciones

Ahora no fue solamente la pandemia, en esta ocasión se sumaron las elecciones lo que provocó que en Texas se registraran compras de pánico luego de que trascendiera que sin importar cuál sería el resultado de la elección, se desatarían una serie de protestas. Algunos ciudadanos en San Antonio por segunda vez en el año, reportaron estantes vacíos de cosas como papel higiénico y toallas de papel en algunas tiendas. En redes sociales esto se atribuye a dos razones: por la nueva ola de coronavirus y las elecciones presidenciales.

Un empleado de Instacart dijo que la escasez es real, aunque ciudadanos también comparten en redes que la situación se está dando en sectores muy específicos de la ciudad. La situación también se dio a conocer por algunos usuarios en redes sociales de California, reportaron una escasez de cosas como papel higiénico, además de productos horneados o harina que se está volviendo escasa para muchos compradores.

Las compras de pánico por papel higiénico fueron comunes a inicios de Marzo cuando la gente comenzó a comprar en distintas partes del mundo, rollos de papel por montones.

Las prisas por abastecerse de papel higiénico no son exclusivas de un solo lugar: según Business Insider supermercados en Estados Unidos, Australia, Japón o Hong Kong, entre otros, están teniendo el mismo problema. De hecho, algunos establecimientos en países como Estados Unidos están limitando el número de rollos de papel que cada persona puede comprar. La edición australiana del medio online VICE preguntó a personas en supermercados por qué estaban acumulando papel higiénico. Por las respuestas de los encuestados, la conclusión es que la gente lo está comprando porque ve a otras personas hacerlo y no quieren quedarse sin él.

Según el artículo científico ‘Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out’ este tipo de comportamiento se conoce como el síndrome FOMO (Fear of Missing Out, miedo de perderse algo en inglés), y explicaría por qué las personas quieren “estar permanentemente conectado a lo que los demás están haciendo”. Es decir, que si todo el mundo está comprando papel higiénico, tú vas a sentir la necesidad de comprarlo también.