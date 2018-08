Remate de “chilena” de “CR7” va por “Gol del año” en UEFA

Nyon, Sui. (Notimex) La anotación que logró Cristiano Ronaldo con Real Madrid ante Juventus en la Liga de Campeones de Europa está nominado por la UEFA para competir por el premio “Gol del año” durante la temporada 2017-2018. El remate de “chilena” del portugués está dentro de los 10 elegidos por la Unión Europea de Futbol Asociación (UEFA) para competir por esta distinción. Además, fue tomado en cuenta el gol que logró el brasileño Elisandro en la final de la Copa de la UEFA Futsala entre el Sporting CP de Portugal y el Inter de España. Dos mujeres fueron tomadas en cuenta, la inglesa Lucy Bronze, del Lyon de Francia, por la ejecución que tuvo ante Manchester City en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa Femenil. Así como la española Olga Carmona por el gol que marcó en el partido de le eliminatoria europea sub 19, partido en el que España se impuso 2-0 a Suiza. Nominados al “Gol del año” por la UEFA: -Lucy Bronze (LYON 1-0 Manchester City) Semifinales Liga de Campeones de Europa Femenil 29/04/18 -Olga Carmona (Suiza 0-2 España) Campeonato Femenino de la UEFA sub 19 21/07/18 -Elisandro (Sporting CP 2-5 INTER FS) Final de la Copa UEFA UEFA Futsal 22/04/18 -Elliot Embleton (Turquía 2-3 Inglaterra) Campeonato Europeo sub 19 17/07/18 -Christian Eriksen (República de Irlanda 1-5 Dinamarca) Reclasificación europea -Paulo Estrela (Porto 5-1 Besiktas) Europa League Juvenil 13/09/17 -Eva Navarro (Alemania 0-2 España) Final del Campeonato Europeo Femenino sub 17 21/05/18 -Dimitri Payet (Marsella 5-2 Leipzig) Liga de Europa cuartos de final -Gonçalo Ramos (Eslovenia 0-4 Portugal) Campeonato Europeo sub 17 -Ricardinho (Portugal 4-1 Rumania) EURO Futsal 31/01/18 -Cristiano Ronaldo (Juventus 0-3 Real Madrid) Liga de Campeones de Europa cuartos de final 03/04/18