Registro para el programa del alcalde para becarios

Regístrese entre hoy y el 31 de enero para el programa del alocalde de becarios en pasantías. El programa se cierra el 31 de enero, 2017. Dallas, Texas.- ¡Llamado a todos los estudiantes de preparatorias públicas en Dallas! Regístrense entre hoy y el 31 de enero para el Programa del Alcalde de Becarios en Pasantías, una pasantía de ocho semanas, pagada, del 12 de junio al 4 de agosto en algunos de los más prestigiosos y reconocidos negocios y asociaciones sin fines de lucro en Dallas. Aceleren su futuro, codeándose y aprendiendo todos los gajes del oficio, mientras que al mismo tiempo ganan un mínimo de $9 por hora trabajando 20-40 horas a la semana. Celebrando 10 años, el Programa del Alcalde de Becarios en Pasantías abre la puerta a una variedad de campos – de tecnología, cuidado de la salud y leyes, hasta ingeniería, finanzas y contabilidad, hasta educación, el sector de asociaciones sin fines de lucro, publicidad/mercadotecnia/ relaciones públicas, fabricación y más. Diseñado como el prestigioso Programa White House Fellows, el Programa de Becarios en Pasantías prepara a los estudiantes para convertirse en los líderes de mañana. Las compañías que han participados en años anteriores incluyen a AT&T; Bank of America; Dal-Tile Corporation; HDR Engineering, Inc.; Omni Dallas Hotel; y UT-Southwestern. Las asociaciones sin fines de lucro participantes incluyen al Museo Perot de Naturaleza y Ciencia, el Parque Klyde Warren, la Biblioteca Pública de Dallas y el Centro de Teatro de Dallas, solo por mencionar algunas. El Programa del Alcalde de Becarios en Pasantías es propiciado por la asociación sin fines de lucro la Educación es Libertad (Education is Freedom) (EIF), un programa integral de acceso a la universidad y preparación de la fuerza laboral que ofrece un equipo dedicado de expertos basados en las escuelas que ofrecen una programación para acceder a la universidad, en muchas escuelas preparatorias ISD en Dallas. El programa incluye una rigorosa pasantía de capacitación, una feria de empleo sumamente competitiva, talleres de preparación para el trabajo y un día de servicio comunitario. Para calificar, los estudiantes deben llenar una solicitud en línea, la cual incluye un breve ensayo, a más tardar el 31 de enero de 2017. Adicionalmente, los solicitantes deben estar matriculados como estudiantes de segundo o tercer grado (los estudiantes de cuarto grado no son elegibles) en una preparatoria pública en Dallas (o asistir a una preparatoria ISD en Richardson y vivir en la ciudad de Dallas); tener un promedio general de 3.0 (mínimo), tener 16 años para junio de 2017, ser elegibles para trabajar en los Estados Unidos, ser recomendados para el programa por su director u orientador de preparatoria, y asistir a una capacitación obligatoria de un día en sábado previa a la feria de trabajo. Una vez cumplidos todos los requisitos, cientos de empleadores realizarán entrevista en la Feria de Trabajo del mundo real, el viernes, 7 de abril, entre las 9 a.m.-3:30 p.m. en el Hyatt Regency Dallas. Los estudiantes seleccionados recibirán ofertas de trabajo formales a mediados de mayo. Los pasantes que acepten su oferta de trabajo completarán entonces tres días de talleres para el desarrollo del liderazgo del 6-8 de junio en el Centro Townview Magnet. El verano concluye con un almuerzo festivo con el Alcalde Rawlings en honor a los pasantes y empleados el jueves 27 de julio en el Hotel Omni Dallas. ¡Es un evento lleno de lágrimas, risas y sorpresas! Los detalles y la solicitud en línea están disponibles en mayorsinterns.org. Si tiene alguna pregunta, llame por favor a la Educación es Libertad en el 214-432-8552.