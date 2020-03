Registra condado de Dallas 14 casos de COVID-19; Collin, 8 y Denton, 1

Share on Twitter

Share on Facebook

Informa Texas de 56 personas infectados

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Con un llamado a mantener la calma y a no dejarse atemorizar por las versiones que difunde de boca a boca la ciudadanía, el Gobierno local informó que los casos de coronavirus en el condado de Dallas alcanzaron ya los 14.

Asimismo, indicaron que en el condado de Collin se registró el octavo caso, mientras que el de Denton informó sobre la aparición de una primera persona infectada con este mortal y creciente virus.

El condado de Dallas explicó también que canceló todos los juicios con jurado hasta el 8 de mayo.

El condado de Dallas había reportado tres casos más de coronavirus el domingo, para llegar a un total de 14, al mismo tiempo que el condado de Collin informó que la cantidad de personas infectadas por esta enfermedad llegaban ya a ocho.

Los pacientes en el condado de Dallas son todos hombres: uno de 30 años, otro de 50 y otro de 60.

Uno de ellos vive en la ciudad de Dallas y otro en Coppell. El tercero reside fuera del estado, según un comunicado de prensa del condado de Dallas.

Las autoridades dijeron que uno de los casos está relacionado con viajes internacionales, uno está relacionado con viajes nacionales y el otro está relacionado con viajes en crucero.

Del total de 14 pruebas positivas de coronavirus que informó el condado, tres de los pacientes viven fuera del condado. Esos tres casos no se reflejarán en el total en el sitio web de Servicios Humanos y de Salud del Condado de Dallas.

“Los tiempos de incertidumbre nos hacen querer unirnos. Adorar en casa o en grupos pequeños es una ruptura del hábito para muchos”, manifestó el juez del condado de Dallas Clay Jenkins en una declaración escrita. «Agradezco a todos los que normalmente asistirían a un servicio (religioso) más amplio, especialmente a nuestros líderes religiosos, por su sacrificio y enfoque en la lucha contra la difusión comunitaria».

En todo el estado, se han reportado 56 casos, según el recuento más actualizado del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.

NUEVO CASO

EN COLLIN

El condado de Collin informó sobre su octavo caso de coronavirus el domingo por la tarde.

El paciente –indicó- es un hombre de 32 años de Frisco que se encuentra en autoaislamiento, dijeron funcionarios de salud.

No tiene condiciones de salud subyacentes, y su caso no está relacionado con otros en el área. Los funcionarios de salud no dijeron si el caso estaba relacionado con los viajes.

Las autoridades sanitarias del condado de Collin están monitoreando a 60 personas en busca de signos de COVID-19. Ningún empleado del condado de Collin ha dado positivo o está siendo monitoreado, informó el condado.

JUICIOS

CANCELADOS

El condado de Dallas cancelará todos los juicios que se llevarían a cabo en un jurado civil y penal hasta el 8 de mayo.

«Estamos tomando las medidas necesarias para continuar con el sistema de justicia y mantenerlo a salvo», dijo el juez del condado Clay Jenkins en un comunicado anunciando la decisión.

Las personas convocadas para el jurado antes del 8 de mayo no deben presentarse y no deben llamar para reprogramar su servicio, expresaron las autoridades.

Las audiencias de fianza y las declaraciones de cárcel continuarán normalmente para los casos de cárcel.

La disposición de los casos de fianza se reanudará el 11 de mayo, y las apariencias en esos casos se renunciarán hasta entonces. Jenkins señaló que ampliaría la suspensión si fuera necesario.

Los miembros del jurado que tengan preguntas pueden llamar al (214) 653-3595.

DENTON,

UN CASO

El condado de Denton informó que registró su primer caso del coronavirus el domingo anterior.

El paciente es un hombre de unos 30 años que no vive en el condado mencionado. Sin embargo, los funcionarios dijeron que esta persona se queda temporalmente en Double Oak y que está aislada en su casa. El caso está relacionado con los viajes.

Los funcionarios de salud están trabajando para identificar a las personas que pueden haber estado expuestas al virus a causa del hombre.

El caso se produce dos días después de que el juez del condado de Denton, Andy Eads, emitió una orden ejecutiva para una declaración de desastre. Eads pidió a las empresas, escuelas, iglesias y organizaciones que limiten las reuniones de 250 personas o más.

«La declaración de desastre del viernes fue un primer paso importante para alentar a las comunidades de todo el condado a tomar medidas para limitar el potencial de propagación de la comunidad dentro del condado de Denton», aseveró el juez Eads el domingo en una declaración escrita. «Este primer caso reportado en el condado de Denton demuestra aún más la necesidad de que todos nosotros sigamos las pautas que limitan las reuniones».

Asimismo, se informó que la ciudad de Dallas está reprogramando todos los casos de tribunales municipales que estaban citados para juicio a partir del lunes 3 de abril.

Las personas que tengan una fecha de juicio o un jurado serán notificadas por correo de su nueva fecha, dijo la ciudad en una declaración escrita el domingo.

Todas las demás audiencias continuarán según lo programado, y la corte municipal continuará operando durante sus horas regulares.

REFUGIO

TEMPORAL

La ciudad de Dallas planeó abrir un refugio temporal en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison a partir del domingo por la noche porque los refugios han perdido camas «debido al distanciamiento social», según un comunicado de prensa.

Los funcionarios de salud han instado a las personas a ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 manteniéndose a 6 pies de distancia de otras personas cuando sea posible, y evitando los espacios donde las personas se congregan. El refugio en el centro de convenciones operará durante la noche hasta la mañana del 21 de marzo.

INICIO PRUEBAS

EL PARKLAND

Directivos del Hospital Parkland de esta ciudad indicaron que comenzaron desde el pasado lunes a realizar las pruebas médicas sobre el coronavirus a sus pacientes, socorristas y a otros trabajadores de la salud.

A partir del mediodía (del pasado lunes), los exámenes se realizarán con cita previa y solo para los pacientes actuales de Parkland, los primeros en responder y a otros trabajadores de la salud, informó el hospital a través de un documento que hizo público.

Las personas deberán ser entrevistadas por teléfono antes de que puedan hacerse la prueba, y pueden usar la instalación solo si cuentan con la aprobación del hospital.

El sitio de prueba de manejo ayudará a mantener a cualquier persona infectada lejos de otras personas.

No está claro cuántas muestras el Parkland podrá recolectar diariamente, pero el juez del condado de Dallas Clay Jenkins dijo que el laboratorio del condado podrá analizar muestras de aproximadamente 270 personas por día una vez que el gobierno local disminuya sus pautas de prueba, un movimiento que se espera esta semana. Jenkins expresó que esperaba que el sitio de pruebas de Parkland sea el primero de muchos.

«Esperamos que este sea un buen comienzo para lo que será una rápida expansión de las pruebas móviles», dijo. El hospital explicó que los pacientes deben tener la orden de un médico de Parkland para hacerse una prueba de manejo sobre el virus.

«Si bien esperamos ampliar la capacidad en el futuro, este servicio solo está disponible para los pacientes actuales de Parkland», manifestaron los funcionarios del hospital.

No se permitirán pacientes no programados en el centro de pruebas, y Parkland también los instó a no ir a la sala de emergencias o al centro de emergencias de atención de urgencias para hacerse las pruebas.

Los pacientes pueden comunicarse con la línea de pacientes COVID-19 del hospital al (214) 590-8060.

La noticia de la instalación de pruebas de tránsito llegó cuando el condado informó sobre tres casos más de coronavirus el domingo, con un total de 14.

PRUEBAS

MOVILES

El gobernador Greg Abbott declaró un «estado de desastre» sobre el virus y anunció la apertura de un centro móvil de pruebas en San Antonio.

Un centro similar al anunciado abrió el domingo en Austin, dijo Abbott, y agregó que vendrán más a Dallas y Houston esta semana.

El centro móvil de San Antonio solo está evaluando a los socorristas, trabajadores de la salud, operadores de infraestructura crítica y pacientes de alto riesgo, indió.

Centros similares se han abierto en lugares como Nueva York y Nueva Hampshire, informó Bloomberg.

En Denver, un centro de tránsito que abrió el miércoles ha sido abrumado por personas que quieren hacerse la prueba. El centro cerró temprano el sábado después de limitar una larga fila de 200 autos, según The Denver Post.

Ruperto, esta nota de Johnson va anexa a la a la Principal, es decir, va a un lado (tal vez con un screem gris para diferenciarlas)