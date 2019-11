Reconoce ONU emergencia humanitaria Guaidó

El líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien en enero pasado se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela, señaló hoy que la visita de funcionarios de la ONU al país es el reconocimiento de la “emergencia humanitaria a punto de convertirse en una catástrofe”.

“Tenemos a la persona más importante de la ONU en materia de emergencias humanitarias en el país, no hay más que un reconocimiento implícito de la crisis”, dijo Guaidó en alusión a la visita del secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Mark Lowcock. Lowcock, quien la víspera inició una visita de tres días para conocer de primera mano la situación humanitaria que atraviesa la nación sudamericana y que hoy se reunió con Guaidó en la sede del congreso, no ofreció declaraciones tras el encuentro. “La emergencia (humanitaria) la estamos padeciendo, estamos a punto de convertir esto en una catástrofe y nuestro rol es atender y paliar la crisis”, indicó el líder opositor, de acuerdo con el diario local El Universal. Al encuentro asistieron el primer y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, los diputados Edgar Zambrano y Stalin González, y una comisión de parlamentarios, además de otros representantes de las Naciones Unidas. De acuerdo con Guaidó, los funcionarios de la ONU le expresaron su preocupación por la forma en que se implementa parte de la ayuda conseguida al país. Refirió que el apoyo que maneja esta organización no abastece ni el 7.0 por ciento de la emergencia humanitaria. “Recordemos que no solo son los siete millones en emergencia humanitaria en Venezuela, son los refugiados en los países vecinos”. agregó.

Lowcock inició la víspera su visita a Venezuela con un encuentro con el canciller venezolano Jorge Arreaza, en el que hablaron sobre “el plan de asistencia técnica humanitaria entre Naciones Unidas y el gobierno venezolano”, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.