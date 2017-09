Rechaza Sampaoli las peleas con Messi por estrategia en selección

Buenos Aires.- (Notimex) El técn i c o de la selecc i ó n argent i n a , Jorge Sampaoli, negó las versiones de un supuesto enfrentamiento con la estrella del equipo, Lionel Messi, por la estrategia a seguir en las eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018. “Es falso, como un montón de cosas, y está vinculado a la mala intención”, afirmó el entrenador en conferencia de prensa previa al partido en el que Argentina recibirá a Venezuela en el Estadio Monumental. Sampaoli lamentó que actualmente “en nuestra sociedad, una mentira contada mil veces se convierte en verdad, es penoso, le damos valor a una mala intención que quiere que Argentina esté fuera del mundial”. El peso de Messi en la selección suele generar debates en su país natal, en donde un sector del periodismo y de los fanáticos le reclaman que no se desempeñe en el equipo nacional con el mismo brillo con el que lo hace en el Barcelona. En ese sentido, el técnico reconoció que el seleccionado padece una “messidependencia” que es natural, ya que el argentino es el mejor jugador del mundo. Por otra parte, advirtió que no temen la manera en que el exigente público argentino recibirá a Messi hoy miércoles en la cancha de River Plate, pues lo importante, en realidad, es que apoyen y alienten a todo el equipo. Aunque es anfitrión y Venezuela no es considerado un rival fuerte, Argentina llega en desventaja, pues está en zona de repechaje y, además, el pasado jueves obtuvo un pobre empate a cero con Uruguay en Montevideo. Por eso Sampaoli advirtió que hoy “sólo sirve ganar, tenemos que ser más contundentes que ante Uruguay, mostrar un equipo extremadamente profundo”. Añadió que Argentina debe enfrentar la posibilidad de un repechaje y “sabemos que la necesidad va a atentar contra nuestra libertad, será un partido muy traumático, en el que el menor error o la menor imposibilidad nos castigará y nos puede terminar complicando”.