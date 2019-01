Realizan auditoría a la agencia VisitDallas Por el manejo de $150 millones

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Directivos de la organización VisitDallas se reunirán con funcionarios del Ayuntamiento de esta ciudad en los próximos días con el propósito de responder a lo que un miembro del Concilio llama una “auditoría mordaz” que se hizo pública la semana pasada. El revelador informe, emitido en días pasados por la auditora interina de la ciudad, Carol Smith, asegura que la Oficina de Convenciones y Visitantes de Dallas ha estado operando durante años sin supervisión del Ayuntamiento. El controvertido documento señala que eso significa que el gobierno local no puede verificar cómo o qué tan bien o dónde VisitDallas gastó los casi $ 150 millones que la Ciudad desembolsó a la agencia entre los años fiscales 2013 y 2017. “La narrativa de la auditoría trata sobre la imprecisión”, manifestó el alcalde Mike Rawlings. “En última instancia, eso es algo preocupante, porque los negocios tan importantes deben ejecutarse con precisión”. Debido al seguimiento “incompleto” de las métricas y el mantenimiento deficiente de los registros, precisa la auditoría, “los informes de rendimiento de VisitDallas no son confiables”. La auditoría descubrió que el gobierno municipal no tiene forma de saber si los eventos celebrados en el Centro de Convenciones tienen éxito. El informe también determinó que la mayoría de los 53 eventos que VisitDallas reservó y clasificaron como “en toda la ciudad” (es decir, al menos 2,500 reservaciones de hotel en noches de eventos “pico”) durante esos años no fue así. También la controversial notificación estuvo en desacuerdo con los gastos del CEO Phillip Jones, que incluyen revistas, servicio de valet y una mochila Tumi de $ 543. La compensación total de Jones es de casi $ 700,000 al año. En lugar de entrevistas, VisitDallas, una organización sin fines de lucro contratada por la ciudad, emitió un comunicado en el que indica que sus líderes “continuarán trabajando con la Ciudad para garantizar que tengan la información necesaria con el fin de respaldar su inversión y el éxito de nuestra organización”.

MALESTAR DE CONCEJALES Eso no fue lo suficientemente bueno para varios funcionarios de la ciudad, incluidos los miembros del Concilio. El miembro del consejo, Lee Kleinman, expresó que Visit- Dallas debe responder por la “auditoría mordaz”. Jennifer Staubach Gates, presidenta del Comité de Gestión Financiera y de Rendimiento del Gobierno del consejo, apuntó que convocará a una reunión especial el 19 de febrero para abordar las inquietudes planteadas por la auditoría. Gates y el miembro del consejo Adam Medrano forman parte de la enorme junta de VisitDallas, que cuenta con más de 40 miembros. Gates dijo que espera “una discusión saludable”. Pero el primer liderazgo de VisitDallas tendrá que sentarse esta semana con los altos cargos de la ciudad, entre ellos la directora de Finanzas Elizabeth Reich y el asistente del gerente de la Ciudad Joey Zapata, junto con otros empleados. Reich dijo tener también preguntas sobre los gastos y las métricas descritas (o no) en la auditoría. “Hablaremos sobre nuestras preocupaciones muy reales con respecto a la auditoría y cómo podemos trabajar con ellos para abordar esas preocupaciones”, enfatizó Reich. “Asegurar que el dinero de los contribuyentes se gaste de manera efectiva siempre será mi principal preocupación”. VisitDallas es financiada en gran parte por los dólares de los visitantes. Alrededor de $15 millones provienen del Impuesto sobre la ocupación hotelera, y otros $ 13.5 millones provienen del Distrito de Mejoras Públicas de Turismo, un impuesto administrado por VisitDallas en hoteles con más de 100 habitaciones. Reich aseveró que si el dinero “no se está gastando efectivamente en VisitDallas, hay otras necesidades que también servirían a la comunidad”. Los impuestos hoteleros también se pueden utilizar para pagar otros gastos, como reparaciones de un centro de convenciones anticuado, publicidad artística y restauración y preservación históricas. El contrato del gobierno local con VisitDallas finaliza en septiembre de 2020. Pero varios miembros del Concilio parecían listos para romper los lazos con la organización no lucrativa el próximo año, si no antes.

SPECTRA, LA OPCION El Comité de Desempeño del Gobierno y Administración Financiera escuchó al principio de esta semana sobre los planes para entregar las operaciones del Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison a Spectra, la compañía de Comcast que ahora está a cargo de Fair Park. Los funcionarios de Spectra tendrían la tarea de llenar el centro de convenciones, propiedad de la Ciudad, con eventos, muchos más de los que actualmente está reservado por VisitDallas, para generar un aumento en los ingresos. Phillip Jones, presidente y CEO de VisitDallas, estuvo entre los que lideraron los esfuerzos para eliminar la “factura del baño” en Austin en 2017. Scott Griggs, de North Oak Cliff, dijo que pedirle a Spectra y VisitDallas que reserven eventos para el centro de convenciones parece “redundante”. Le indicó a los funcionarios de Spectra que estaba “optimista de que ustedes serán mucho mejor administradores con el dinero de los contribuyentes” que VisitDallas. Reich manifestó al comité que, con la fecha de vencimiento a menos de dos años, “es hora de que comencemos el proceso de revisar ese contrato a pesar de todo”.

SALARIOS EXTRAVAGANTES Los funcionarios de Spectra señalaron que a menudo trabajan, y funcionan bien, con otras agencias de convenciones y visitantes cuando venden eventos en otras ciudades en las que operan. Pero Griggs sugirió repetidamente que Spectra sería mucho mejor que VisitDallas, con sus “salarios extravagantes y su costoso equipaje”. Griggs se refería a los gastos de Jones descritos en la auditoría, que a menudo superan las propias pautas de la oficina. La auditoría afirma que Jones gasta en exceso en servicios de automóviles y habitaciones de hotel; que “sus gastos de comida parecen altos” cuando no se reúne con los clientes; y que ha gastado más de $ 7,000 en regalos repartidos a personas desconocidas. Tales gastos no han sido bien recibidos en el pasado. En 2003, el entonces presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Dallas, David Whitney, se vio obligado a renunciar después de que Dallas Morning News y WFAA-TV (Canal 8) descubrieron que había gastado miles de dólares en impuestos de ocupación hotelera en alquileres de automóviles, alcohol para clientes y otros gastos de viaje personales. El alcalde Rawlings señaló que “tratará de entender los detalles de los gastos de viaje y cosas por el estilo, y ver si eso es un patrón con un problema más profundo de sólo una vez”. “Tendré curiosidad por profundizar en ello”.