Reabren más negocios y otras actividades desde este viernes

Urge juez Jenkins actuar con responsabilidad

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- El gobernador Greg Abbott informó que los bares podrán reabrir a partir de este 22 de mayo, mientras que los eventos deportivos, agregó, empezarán sus actividades nuevamente también este mismo mes.

Esta criticada reapertura, se llevará a cabo después de que la orden ejecutiva de Abbott que requería que los tejanos se quedaran en casa ya expiró, por lo que desde esta semana se permitirá que las empresas reabran bajo ciertas condiciones tan pronto como este viernes.

Las tiendas, restaurantes y cines pueden abrir siempre que mantengan solo un 25% de ocupación y sigan el distanciamiento social. Según esas pautas, los centros comerciales también pueden abrir, pero los patios de comidas, las áreas de juego y las pantallas o configuraciones interactivas deben permanecer cerradas.

De esta manera, el Gobernador republicano continuó desde el pasando lunes reabriendo negocios que habían cerrado para frenar la propagación del nuevo coronavirus. La fase 2, como él la llama, permitirá que los salones de tatuajes, bares y guarderías comiencen a reabrir.

Pero las fechas varían según la industria. Y aunque la nueva orden se aplica a todo el estado, los condados de Deaf Smith, El Paso, Moore, Potter y Randall se retrasarán más de una semana debido a los continuos brotes de COVID-19 en esas áreas.

¿Qué está reabriendo en este momento?

Algunas empresas pueden abrir de inmediato. Estas incluyen guarderías. Los establecimientos de masajes, los salones de tatuajes y los estudios de perforación también pueden reabrir, siempre que haya seis pies entre las estaciones de trabajo en funcionamiento.

¿Que viene despues?

A partir de este viernes, los restaurantes en todo el estado pueden comenzar a operar al 50% de su capacidad, aunque el límite no se aplica a las áreas al aire libre. Los bares pueden abrir al 25% de su capacidad, al igual que los acuarios, cavernas naturales, rodeos y eventos ecuestres. Las pistas de boliche también pueden volver a abrirse, siempre que haya seis pies entre los carriles operativos. Los eventos deportivos de aficionados pueden realizarse sin espectadores, pero los participantes tienen que dar negativo de COVID-19 antes del evento, entre otros requisitos. También se permiten conciertos de autocine.

El 29 de mayo, las áreas al aire libre de los zoológicos pueden abrir al 25% de su capacidad.

El 31 de mayo, los eventos profesionales de baloncesto, béisbol, softbol, golf, tenis, fútbol y carreras de autos pueden reanudarse sin la presencia de espectadores. Los campamentos juveniles, incluidos los que mantienen a los niños durante la noche, también pueden reabrir. La práctica para los programas deportivos juveniles puede reanudarse, pero los juegos no pueden comenzar hasta el 15 de junio.

¿Qué hay de las escuelas?

El 1 de junio, los distritos escolares públicos pueden ofrecer actividades en persona, como escuela de verano, evaluaciones de educación especial y tutoría individualizada. Las escuelas privadas y las instituciones de educación superior también pueden reabrir los campus.

En KXAS-TV, Abbott dijo que en un mundo previo a la vacuna, las aulas aún podrían abrir con «nuevos estándares de seguridad vigentes». Pero si eso no es posible, agregó, «queremos abrirnos para estar preparados para la posible continuación de algunas estrategias de aprendizaje a distancia que se adoptaron al final del año escolar».

Con la primera sesión de la escuela de verano a menos de un mes, la mayoría de los distritos escolares en el área de Dallas/Fort Worth, incluido Dallas ISD, ya decidieron dar clases en un formato solo virtual para los próximos meses. El fallo de Abbott, junto con orientación adicional de la Agencia de Educación de Texas, probablemente no cambiará los planes de muchos distritos, dijo el superintendente de Dallas ISD Michael Hinojosa. Hinojosa dijo que está más interesado en la orientación para el semestre de otoño.

¿Qué pasa si hay un nuevo aumento en los casos de coronavirus?

El estado está enviando equipos de funcionarios de salud pública y socorristas a regiones del estado que experimentan un aumento en los nuevos casos de coronavirus, indicó Abbott. Los equipos ofrecen pruebas adicionales, servicios de saneamiento y equipos de protección personal.

¿Tengo que usar una máscara?

Los funcionarios de Texas recomiendan que todos usen una máscara, pero no existe un requisito estatal. Las ciudades y los condados no pueden penalizar a nadie por no cubrirse la cara.

¿Quién hace cumplir las reglas?

Las autoridades locales son en gran parte responsables de responder a las quejas, incluida la Policía y la aplicación del código. La Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas también está investigando quejas relacionadas con negocios con una licencia de licor.

224 NUEVOS

CASOS

El condado de Dallas reportó 224 casos más de coronavirus y una muerte en su más reciente informe sobre la pandemia.

El hombre que murió era de Grand Prairie y tenía unos 60 años. Había estado gravemente enfermo en un hospital, dijeron las autoridades.

El condado ha reportado un total de 7,679 casos de COVID-19, incluidas 177 muertes. Alrededor de un tercio de las muertes del condado se han relacionado con centros de atención a largo plazo.

El juez del condado Clay Jenkins dijo en una declaración escrita que los números de casos continuaron con una ligera tendencia a la baja de nuevos casos positivos.

«Lo bien que lo hagamos al continuar esa tendencia depende de que todos ejerzan buenas decisiones de responsabilidad personal», enfatizó.

El condado todavía tiene una «propagación significativa en la comunidad» del virus, señaló, y exhortó a los residentes a evitar las multitudes, usar coberturas faciales (cubrebocas) en público y practicar el distanciamiento social.

De las personas en el condado de Dallas hospitalizadas con COVID-19 que han reportado su empleo al condado, más del 80% han sido «trabajadores de infraestructura crítica», que abarca una variedad de trabajos tales como atención médica, transporte, alimentación y agricultura, obras públicas, finanzas, comunicaciones, clero, socorristas.

Alrededor de dos tercios de los pacientes que han sido hospitalizados con coronavirus han sido menores de 65 años. Aproximadamente la mitad tiene una condición de salud crónica de alto riesgo, y la diabetes ha sido una condición de salud subyacente en aproximadamente un tercio de todos los pacientes hospitalizados con COVID-19, según a los funcionarios de salud del condado.

CONDADO

TARRANT

El condado de Tarrant reportó 112 nuevos casos de coronavirus.

No se informaron de nuevas muertes, por lo que la cifra del condado ha sido de 123. Fue el primer día desde el 27 de abril que el condado no tuvo nuevos fallecimientos por coronavirus.

El condado de Tarrant ha reportado 4,559 casos y 1,478 recuperaciones.

Un noveno preso en el Centro Médico Federal de Fort Worth, donde varios cientos de presos dieron positivo por el virus, murió el domingo, dijo la Oficina de Prisiones.

Bich Tran, de 50 años, fue trasladado a un hospital después de presentar síntomas a fines de abril. Tran, que tenía problemas de salud subyacentes, había estado con un ventilador desde el 2 de mayo.

CONDADO

DENTON

Funcionarios en el condado de Denton reportaron 19 casos más de COVID-19 .

No hubo nuevas muertes. El condado de Denton ha tenido 1,088 casos de la enfermedad y 28 decesos atribuidos.

Las autoridades también anunciaron ocho recuperaciones de la enfermedad, elevando ese total a 565.

CONDADO

COLLIN

Funcionarios del condado de Collin informaron de 19 nuevas pruebas positivas de coronavirus, lo que eleva el total del condado a 1,047.

El condado ha tenido 31 muertes por el virus; ninguno fue reportado.

Trece pacientes permanecen hospitalizados, mientras que 713 se han recuperado del virus, según los datos del condado.

CONDADO

JOHNSON

Se informaron 16 pruebas positivas de coronavirus más en el condado de Johnson durante el fin de semana, dijeron las autoridades.

El condado ha tenido 148 casos. Cuatro residentes murieron a causa del virus, incluido uno que estaba fuera del estado, y 97 fueron liberados del aislamiento.

CONDADO

ELLIS

El Condado de Ellis, que recibe su número de casos del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, dijo que no se habían reportado nuevos contagios hasta ayer martes.

Su total asciende a 271 casos, incluidas 12 muertes. El condado ha reportado 184 recuperaciones.

OTROS

CONDADOS

Los condados de Rockwall y Kaufman no habían informado sobre nuevos datos de casos de coronavirus. El condado de Rockwall informó por última vez ayer martes 151 casos totales, con seis muertes y 87 recuperaciones. El condado de Kaufman informó por última vez 143 casos, una muerte y 102 recuperaciones.

Casos de coronavirus en Texas

Ha habido 49,531 casos de nuevas infecciones por el COVID-19 y 1,353 muertes en todo el estado de Texas, incluidos 15,308 casos y 395 muertes en condados incluidos en el Consejo de Gobiernos del Centro Norte de Texas.