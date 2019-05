RAYO LASER… ES LA SOLUCION?

Una noticia que ha salido en Internet me ha dejado sorprendido… o mas

que eso.

Como dice mi tío Fili… “lo dudo y no lo creo”.

No lo creo, no lo creo… y no lo creo. Así de fácil.

No estoy diciendo que no sea cierto, simplemente que no lo creo, no lo

creo y no lo creo… que es muy diferente ¿no?

Según un estudio realizado por unos científicos el rayo laser puede revertir

el deseo de beber en las personas alcohólicas.

Cuando usan la palabra “puede” en mi opinión es que… no se sabe nada al

respecto, así de fácil.

Según estos científicos el rayo laser aplicado a cierta zona del cerebro

puede inhibir el deseo de tomar… si esto fuera cierto pues entonces ya

tenemos la vida solucionada para ser felices. Como en los cuentos que nos

leían cuando éramos pequeños… y todo el mundo vivió feliz.

Porque digo que si esto fuera cierto tendríamos la vida solucionada para

cualquier persona.

Imagínese que esto fuera cierto, solo imagínese ¿ok? Usted cree que las

compañías cerveceras, de licor o vino ¿lo dejarían que se publicara?

Nunca llegaría al mercado… ni al mercado negro siquiera.

No tengo idea siquiera de cuanto es lo que ganan las compañías

cerveceras, de licor o vino… ni idea. Pero de lo que si estoy mas que

seguro es que no, no y mas no se haría.

Según el estudio hecho ya lo hicieron con ratas… de laboratorio. Y parece

que si les funcionó. Solo hay que saber en donde aplicar el rayo láser.

Quiero aclarar que lo que estoy diciendo es que no lo creo, pero me

encantaría que fuera cierto… y voy a decir porqué

Se imagina que fuera cierto esto del rayo láser… no solo se acabarían los

borrachos. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Por dónde empezaré…?

Hay un problema que tiene la Iglesia Católica… ¿le parece bien que

empecemos por ahí?

Se imagina que juntáramos a todos los sacerdotes pedófilos… rayo láser.