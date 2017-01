Rayados no sabe ganar en el Azul

Por quinta vez los Rayados se fueron arriba 2-0 visitando a Cruz Azul y por quinta vez no ganaron. Monterrey, NL.- Di c e n que el 2-0 es el marc ado r m á s engañoso del futbol. Este dicho aplica perfectamente para Rayados cuando visita a Cruz Azul, ya que por quinta vez en torneos cortos tuvo esa ventaja y no la pudo con-cretar. Este sábado, en el Estadio Azul, Rayados estaba adelante 2-0 al minuto 40 con goles de Dorlan Pabón y Carlos Sánchez. La Máquina vino de atrás para conseguir el empate: Ángel Mena acercó al 54′ y autogol de Nicolás Sánchez marcó el 2-2 definitivo. En las 4 ocasiones anteriores que Rayados desperdició un 2-0 en el Estadio Azul también se colocó adelante con esa ventaja desde el primer tiempo. Es la segunda vez que empataron, en las otras 3 los Celestes dieron la vuelta a la tortilla. En Verano ’99 le tocó a Antonio Mohamed como jugador. Él hizo el 1-0 al 27’ y Abdul Thompson logró el 2-0 al 36’. Cruz Azul ganó 3-2 con tantos de Francisco Palencia al 40’, Marcelo Ríos al 71’ y Benjamín Galindo, al 79’ de penal. En Invierno 2001, Omar Avilán al 10’ y Omar Gómez al 33’ tenían la ventaja de los Rayados, pero surgió la figura de Emilio Mora, quien logró triplete en los minutos 37’, 51’ y 54’. Miguel Zepeda había marcado el momentáneo empate a dos marcando de penal al 44’. En la Liguilla del Clausura 2005 empataron a 3 anotaciones. Martínez Trimmer marcó al 6’, Walter Ervitti hizo el 2-0 al 14’, pero Cruz Azul reaccionó con penal anotado por Miguel Zepeda al 45’, Francisco Fonseca empató al 58’ y César Delgado marcó el de la voltereta al 78’. Jesús Arellano empató al 93’ pero no evitó la eliminación de La Pandilla. En el Apertura 2008 la ventaja Rayada fue con doblete de Humberto Suazo, de penal al 27’, luego al 35’ pero Pablo Zeballos acercó a los Cementeros en el 41’, Nicolás Vigneri empató al 55’ y Jaime Lozano, de penal, hizo el 3-2 al 79’. Rayados solo cuenta con 5 victorias en sus visitas al Estadio Azul. Tres fueron enfrentando al Atlante: 3-2 en 1986- 87, 2-1 en 1994-95 y 1-0 en 1995-96. Las otras dos fueron contra Cruz Azul: 2-1 en Apertura 2005 y 2-1 en la Final del Apertura 2009.