Rayados descarta presión por nuevo título de Tigres

Monterrey, NL.- Tigres llevó un título más a sus vitrinas tras conquistar por segunda ocasión el Campeón de Campeones, situación que no presiona a los Rayados, su rival en la ciudad de Monterrey. Alfonso González, jugador del cuadro regiomontano, descartó que la más reciente conquista de los felinos en Carson, California, represente una presión extra para Rayados, quienes no dan una vuelta olímpica desde el 2013, cuando lograron el tricampeonato de la Liga de Campeones de Concacaf.“ Lo que hagan o no hagan ellos no tiene que importarnos a nosotros. Tenemos que preocuparnos por hacer las cosas bien nosotros mismos, tenemos equipo suficiente para competir en la Copa, en la Liga y somos conscientes de lo que tenemos. Ojalá sea un buen torneo el de todos y podamos conseguir un título que creo lo merecemos”, expresó antes de comenzar la práctica de este lunes. El exjugador de los rojinegros aceptó que hay una deuda con los aficionados al club por la falta de campeonatos, pero esperan acabar con la sequía en el próximo certamen. “La afición está en su derecho de exigir, pedimos que nos apoyen y que llenen el estadio. De nuestra parte vamos a dar lo mejor y queremos darles la alegría que se merecen”, indicó. Rayados abrirá el Apertura 2017 visitando a Monarcas en el Estadio Morelos el viernes 21 de julio.