Rayados deberá estar atento a Keisuke Honda cuando enfrente a Pachuca

Monterrey.- (Notimex) El guardameta de los Rayados de Monterrey, Hugo González, aseguró que para evitar sorpresas en el próximo partido tendrán que estar atentos al jugador Keisuke Honda, cuando enfrenten al Pachuca, ante el cual buscarán aprovechar su localía para doblegarlos. “Sabemos que Honda es un gran jugador, lo ha demostrado cada que ha estado en el terreno de juego y hay que estar precavidos para cuando le toque estar en la cancha”, declaró. González indicó que saben que el cuadro hidalguense no ha tenido un buen torneo, pero es un equipo que en cualquier momento puede reaccionar y superarlos en el terreno de juego. “Pachuca es un equipo dinámico, no ha estado fino en este torneo, pero en cualquier momento puede hacer un buen partido, como lo hizo contra Cruz Azul, entonces tenemos que salir bien preparados y sin confiarnos”, añadió. Sobre qué tanto pudo afectar al plantel la pausa que ha habido dentro del futbol mexicano, el portero rechazó que les pueda perjudicar, pues al contrario, les permitió recuperar a elementos que estaban lesionados. “No creo que afecte, el equipo sabe que fue una buena pausa, pero nos sirvió para recuperar a los lesionados y son dos seleccionados ahorita y no creo que afecte, debe motivarnos para demostrar que podemos seguir por el mismo camino”, afirmó. Por lo pronto, el equipo entrenó en sus instalaciones de El Barrial bajo el mando del técnico Antonio Mohamed para enfrentar ese compromiso, correspondiente a la decimotercera jornada del Torneo Apertura 2017.