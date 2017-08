Range Rover Velar

A la nueva Range Rover Velar solo le falta la opción eléctrica para ser la todoterreno del futuro La nueva camioneta de la familia Range Rover de Land Rover ofrece una cabina futurista y un amplio menú de motores y tecnología futurista para comunicarse con sus ocupantes. La línea de camionetas todoterreno de Land Rover ha crecido considerablemente en las últimas décadas. Para hacer las cosas más fáciles al público la compañía ha dividido su línea en dos bandos; en el lado del lujo sibarita encontramos a la familia Ranger Rover, mientras que en el lado del lujo utilitario se sitúa la familia Discovery. Por ahora la familia Discovery está compuesta por dos vehículos, la Land Rover Discovery y la Land Rover Discovery Sport, que sustituyó al vehículo que antes se conocía como la LR3 o Freelander. La familia Range Rover, que por su parte cuenta con la enorme Range Rover, la Range Rover Sport y la compacta Range Rover Evoque, acaba de recibir su cuarto modelo; la Range Rover Velar. Los precios iniciales de la Range Rover Velar arrancan en 49,900 dólares para el modelo básico con el motor 4 cilindros de gasolina y se detienen en 89,300 dólares para la extra lujosa e híper equipada versión Velar First Edition. No es común ver que 40,000 separen a versiones del mismo modelo, pero por algún motivo tratándose de una camioneta de Land Rover, esta enorme disparidad no nos sorprende. En el caso de la Range Rover Velar, las audaces líneas de la Evoque lucen más dinámicas gracias al mayor tamaño del vehículo y a un juego de profundidades que logra un resultado efectivo y casi hipnótico. El área trasera de la la Range Rover Velar muestra la mayor ruptura con el diseño del resto de la línea Range Rover. Las manijas al ras de la carrocería de la Range Rover Velar, similares a las que encontramos en el Jaguar F-Type sirven para mantener la limpieza visual de los flancos del vehículo. Los ocupantes del vehículo podrán interactuar con los sistemas de la Range Rover Velar a través de un conjunto de pantallas y áreas sensibles al tacto. Esta interesante vista de la cabina de la Range Rover Velar muestra las pantallas y superficies táctiles apagadas, incluyendo las del volante. Siempre que se seleccionen las opciones correctas, la Range Rover Velar puede ser tan lujosa y opulenta como cualquier de sus hermanas mayores. Según su fabricante, la Range Rover Velar 2018 cuenta con las capacidades todoterreno que se espera de los vehículos de la marca, algo que no tenemos motivos para dudar. La Range Rover Velar 2018 ofrece a sus compradores un menú de tres motores: un 4 cilindros turbo-diésel de 2.0 litros con 180 caballos de fuerza pero con 317 lbs.-pie de torque, un 4 cilindros turbo-alimentado de 2.0 litros con 247 caballos de fuerza y 269 lbs.-pie de torque, y un V6 súper-cargado de 3.0 litros que genera 322 caballos de fuerza y 322 lbs.-pie de torque. 