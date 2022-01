“Quiero pasar de los 100”, afirma Ignacio López Tarso al cumplir 97 años

El primer actor Ignacio López Tarso agradeció sus 97 años al tiempo que lamentó no poder trabajar por la pandemia de COVID-19

El primer actor Ignacio López Tarso se dijo feliz de cumplir 97 años de edad, pero afirmó que su deseo es llegar y “pasar de los 100”.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula el histrión aseguró sentirse de 45 o 50 años. Yo no creí llegar a 97 años. Cuando estaba yo en el pasado siglo decía: ojalá que llegue yo al cambio de siglo, debe ser precioso pasar del siglo XX al XXI, y se me hizo”, expresó.

Cuestionado sobre si en verdad iba a ser sacerdote Ignacio López Tarso contó que ingresó al Seminario del Estado de México porque era la única manera de continuar sus estudios.

Si bien sus padres esperaban que se dedicara al sacerdocio López Tarso nunca tuvo vocación y decidió abandonar el Seminario a los 18 años para hacer el Servicio Militar.

Pasó el tiempo e ingresó a la Escuela de Teatro de Bellas Artes donde fluyó su verdadera pasión que es la actuación.

Desde entonces, afirmó, su vida han sido los escenarios y las cámaras de televisión y cine.

López Tarso hizo ‘Los perros de Baskerville‘, la primera serie de televisión sobre Sherlock Holmes, papel que interpretó junto a Guillermo Orea como el Dr. Watson, ambos bajo la dirección de Álvaro Custodio.

Sobre su trayectoria en cine López Tarso relató que la inició con una mala experiencia en ‘La desconocida‘, película que pasó sin pena ni gloria.

Yo entraba con un sombrero con una gran ala, una gabardina que me tapaba hasta la mitad de la cara; se me veía solo la punta de la nariz. Entraba a la morgue, sacaba una plancha donde están los difuntos, sacaba uno, lo destapaba y decía ‘sí, este es’, y esa era toda mi participación.

Le dije al productor: no, señor, yo creí que era un personaje. Afortunadamente después vino Macario”, recordó.

Precisamente ‘Macario’, ‘Rosa blanca’ y ‘Días de otoño’, protagonizadas por López Tarso, serán algunas de las películas que serán exhibidas en la nueva exposición dedicada al cineasta mexicano Roberto Galvadón en el Museo de la Academia de Artes ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

Yo debía estar allá pero no tengo visa, me la perdió mi secretaria. Ya me perdí esa ceremonia tan bonita de inauguración del museo de la cinematografía hollywoodense”, lamentó.

Entre risas el primer actor indicó que acudió a la Embajada de Estados Unidos para tramitar nuevamente su visa, pero que le indicaron que de proceder el trámite se la darían en 500 días aproximadamente.

Cuestionado sobre cómo ha vivido la pandemia de COVID-19 el histrión se mostró consternado por llevar dos años sin poder pisar un escenario.

La pandemia me ha privado de mi gran placer que ha sido el teatro siempre. Dos años y pico ya sin escenario, dos años y pico que no hago teatro y nunca me había pasado antes en toda mi vida profesional.”