“Quiero hacer mi película del Chapo” Kate del Castillo

La actriz explicó que tiene los derechos de la historia y que todo está detenido hasta que se arregle su situación con la justicia mexicana Nueva York.- Kate del Castillo explora nuevas rutas profesionales, como narrar un podcast bilingüe, sin desistir de la idea que la puso en los reflectores del mundo: hacer una película sobre “El Chapo”. La actriz mexicana dijo este lunes, durante entrevista con AP, que su interés en un largometraje sobre Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue el capo más buscado de México, sigue ahí pero que todo está parado hasta que el problema legal que mantiene con la justicia mexicana se arregle. “Solo tengo los derechos (del filme) por ahora”, señaló. Del Castillo mantuvo una reunión clandestina en México con el ex líder del cártel de Sinaloa en el 2015 mientras éste estaba prófugo, según ha dicho con el fin de hacer una película. La actriz coordinó una entrevista que el actor Sean Penn le hizo a Guzmán mientras ella estaba presente. La reunión impulsó una investigación de la justicia mexicana. En enero, una portavoz de la fiscalía del País dijo que no hay ninguna orden judicial contra Del Castillo y que la actriz solo ha sido mencionada en investigaciones criminales. Aun así, la estrella de las series La Reina del Sur e Ingobernable no viaja a su país natal. ¿Qué debe ocurrir para que la situación legal se solucione? “Pues que deje de atacarme el Gobierno mexicano, que terminen las investigaciones que me tienen abiertas”, dijo Del Castillo durante la entrevista telefónica. El proyecto del filme, sin embargo, no parece urgente. “La verdad, prisa no tengo”, señaló la actriz, quien habló con motivo de la presentación de un podcast bilingüe en el que participó recientemente como narradora. Del Castillo habló sobre la radionovela, llamada Sangre Celes-tial, que narra la historia de dos hermanos geme-los, Sol y Mundo, que tras la muerte de su padre descubren que tienen nueve hermanos esparcidos entre Estados Unidos y Latinoamérica. Dividida en ocho episodios y disponible en español e inglés, el podcast se centra en el viaje que ambos realizan para encontrar a sus parientes y lo que descubren sobre su padre por el camino. Ya puede conseguirse en la aplicación de podcasts de dispositivos móviles así como en iTunes, SoundCloud. com y el portal de internet de KCRW. Es la primera vez que Del Castillo participa en un podcast, lo cual le pareció interesante. “Llega a un montón de partes y diferentes tipo de gente, sobre todo los hispanos que no estamos muy acostumbrados a oír los podcasts”, dijo. La serie, producida por la profesora de periodismo Gisele Regatao y la radio de Los Ángeles KCRW, se inspira en la telenovela tradicional, con elementos de misterio, secretos de familia y toques melodramáticos aunque también hay un gran componente humorístico y de actualidad, con referencias a la vida de familias inmigrantes y a la frontera entre Estados Unidos y México. “La historia es muy de hoy, muy contemporánea, muy política, pero de manera sutil, sin ser una historia politizada totalmente”, dijo.