QUE TE CREA TU ABUELA

Por: Gamaliel Espinoza

Va un niño por la calle cuando se encuentra a un anciano caminando apoyándose con un bastón… – Señor, ¿me podría dar la hora si fuera tan amable? – Faltan 15 minutos para las 17 horas… en otras palabras… 15 minutos para las 5 hijo- – Pero… ¿para que quiere saber la hora un niño como tu hijo? – Porque quiero que a las 5 vaya a tiznar a su madre- dicho esto echó a correr el niño. El anciano empezó a correr con la fuerza que le daba su orgullo, pero pues estaba visto que no nunca lo iba a alcanzar. En su carrera se encontró con el párroco de la colonia que le pregunta… – ¿Porque tanta prisa, hijo?- – Un niño me preguntó por la hora y le dije que faltaban 15 minutos para las 5 y me dijo que a las 5 fuera a tiznar a mi madre… señor cura- – Pero ¿cúal es la prisa hijo?… si todavía faltan 15 minutos para las 5- De que los hay los hay… el chiste es dar con ellos. Un hombre en Nueva York esta siendo acusado por haber embarazado a una niña de 11 años de edad. El animal (ofrezco mis disculpas a los animales por decirle a esta bestia animal) ni lo niega… pero tampoco lo acepta. En otras palabras, dice que pudo haber pasado… pero que él nunca abusó de la niña. Entonces, ¿cómo es que pasó? – El cree que lo que pudo haber pasado es que ella tuvo contacto con la ropa de el y que por ahí se pueda explicar que ella quedara embarazada- usted puede creer semejante… &^$#^$@! Idotes? El jura y perjura que nunca tocó a la niña. Robert… que es el nombre del acusado tiene 33 años de edad. 33 años y con esos ¿pen… samientos? Según él… la niña se puedo haber quedado embarazada cuando ella tuvo contacto con su ropa cuando él se masturbaba. ¿Habrá quien le crea lo que dice? Solo falta que se arranque corriendo como loco gritando milagro, milagro. No crea que se le esta acusando sin razón. Se le ha hecho la prueba del ADN… y si, salió positivo. Yo le creería si fuera el Hombre Araña. Porque podría imaginarme a los espermatozoides brincando de ropa en ropa hasta llegar a la niña y lo demás ya lo sabemos… pero no es el Hombre Araña. Asi que por mas que le de vuelo a su imaginación… ni madres, a la cárcel y ahí, si que le van a dar vuelo a su imaginación —————————————- —————————————- —————- Está un granjero con su esposa en una subasta de sementales porcinos. Le echa el ojo a un semental y desde que empieza la subasta empieza a pujar por el animal. Después de que la subasta se puso interesante el granjero la ganó. Subió al semental y se lo llevó a su granja. Después de darle de comer y bañarlo, lo pone a arar la tierra. La esposa que no ha perdido paso en lo que su esposo ha hecho se le acerca y le dice algo desconcertada. – No te entiendo Cleofas… pujaste mucho para poder comprar al semental y lo pones a arar la tierra… ¿estás bien? – Claro que estoy bien, lo único que estoy haciendo es darle una verdadera lección al cerdo… de que no todo en la vida es diversión- El proyecto de la NASA es enviar gente al planeta Marte. El viaje durara casi tres años… y ¿sabe cuál es una de las principales preocupaciones de la NASA? se están preocupando por lo que van a comer los 6-8 viajeros. Son 6 meses de ida, la estancia será de 18 meses y 6 meses de regreso. Considerando que la gravedad quita olor y sabor… están considerando que mejor sean los astronautas los que cocinen. Y yo pregunto… y ¿sí mejor no los mandamos? Digo, así nos ahorraríamos millones de dólares… por no decir que miles de millones de dólares. Nomás de imaginarme la bodega en donde van a estar los alimentos, el refrigerador, la estufa… el micro… ¿no se le hace mucho cuento? digo. Y sigo preguntando ¿para qué carajos los enviamos a Marte? Se imagina ¿cómo van a regresar los astronautas si solo comerían frutas y vegetales? Ya que no pueden llevar productos lácteos ni carnes… que ganas de fastidiarse la vida. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a : gamma9_10@yahoo. com