QUE SE CREE

El amigo recibe una llamada

–

Es urgente que te vea compadre-

–

Pero cual es la prisa compadre-

–

No juegues compadre… te veo en el bar… ya sabes donde.-

–

¿Y sí no voy?-

–

Compadre… es demasiado importante que vayas-

Ya en el bar el compadre pide un tequila doble.

–

Cálmate compadre, tranquilo que la vida sigue igual-

–

Nada compadre, lo que te voy a decir cambiara totalmente tu vida-

–

Y dale con eso. A ver compadre, que es lo que me quieres decir-

–

Un amigo me pidió 20 mil dólares prestados-

–

No compadre, no se los prestes, luego no pagan-

–

Cuando le pregunto que para que quiere los 20 mil dólares

compadre… me quede sorprendido-

–

Nada compadre, no te toques el corazón de pollo.

No les prestes

nada-

–

Me dijo que los quiere para irse con una mujer casada-

–

Menos, no compadre. Una vez que se vaya nunca mas lo volverás a

ver… nada compadre-

–

Esa mujer es tu esposa compadre-

–

Pero, cómo compadre-

–

Así como lo estas oyendo compadre-

–

Por favor compadre, no seas malito, préstaselos, si no te paga yo me

encargo de pagarte hasta el último centavo-

En México hace años cuando alguien hacia algo fuera de la normal y que

no estaba bien luego, luego preguntábamos… ¿se cree hijo de judicial?

Esto se me vino a la mente cuando en días pasados leí una noticia que me

“conmovió” en gran manera. Un personaje que dicen que canta (yo digo

que no) cerró varias calles de la Cd. de México. Y no las cerró porque las