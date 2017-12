¿QUE REGALO?

Por: Gamaliel Espinoza

Cuando todo transcurría dentro de lo normal en un vuelo de avión… se escucha a voz el piloto que les dice a los pasajeros… – Buenos días, les habla su capitán de vuelo… para informales que hemos perdido uno de los 4 motores del avión. Pero no se preocupen, podemos llegar con los tres que nos quedan. Muchas gracias por volar en nuestra línea. Unos minutos despues se oye… – Buenos días estimados pasajeros… les habla su capitán para informales que hemos perdido un segundo motor, pero no se preocupen, con los dos que nos quedan podemos llegar a nuestro destino. Muchas gracias por preferir nuestra linea para viajar. Pasan otros minutos… – Estimados pasajeros, les habla su capitán de vuelo para informales que hemos perdido el tercer motor el avión… pero podemos llegar con el único motor que nos queda. Muchas gracias por su preferencia Pasan otros minutos y se escucha una vez mas al capitán – Estimados pasajeros… para informales que hemos perdido el ultimo motor que estaba trabajando. Sigan las intrucciones que se les dará a continuación. Muchas gracias por su preferencia. La azafata toma el micrófono y les dice. – Buen día tengan todos ustedes. Su atención por favor. Les voy a pedir a todas aquellas personas que tengan su licencia de manejar u otra identificación, favor de ponérsela en la boca y ponga su cabeza entre sus piernas. – Disculpe señorita, ¿esto nos ayudará a salvar la vida?- pregunta un pasajero. – No, pero será mas fácil su identificación ¿Cuantas veces ha viajado en avión? De seguro que nunca ha considerado estos puntos al abordar el avion… pero ahora que ya lo sabe… los va a checar. Y si va a viajar en estas fechas decembrinas… ya sabe lo que tiene que hacer. 1.- Las máscaras de oxígeno tienen solamente para dar oxígeno 15 minutos. 2.- Se nos ha dicho que el uso del célular es peligroso… no lo es. 3.- Porque se apagan las luces interiores de los aviones cuando se va a aterrizar? Para que los ojos de los pasajeros se acostumbren a la oscuridad en caso de evacuación de emergencia. 4.- Un vuelo puede retrasarse en caso de que una cafetera a bordo no funcione. 5.- En caso de una emergencia un avión puede llegar a su destino con un solo motor. 6.- Los pilotos nunca comen de la misma bandeja… esto es para en caso de intoxicación no afecte a los dos pilotos. 7.- Si al momento de aterrizar esta lloviendo a cántaros… el aterrizaje será brusco, para evitar el acuaplaning. 8.- Si vuela en un Boeing 747 de Air France… en el piso de arriba las ventanillas son mas amplias y el espacio para los pies es mas grande… se lo recomiendo. 9.- Si necesita comida vegetariana o para personas diabéticas… será el primero en recibir su comida. 10.- En las películas hemos visto que las puertas de los baños sólo se pueden abrir desde adentro cuando están ocupados… se pueden abrir tambien de afuera. ———————————————– ———————————————– Llega el niño de la escuela y el papá esta echado en la sala viendo televisión. – Papi papi… me saqué un six en la escuela- El papi no le hace caso. – Papi papi… te digo que me saque un six en la escuela. El papi en las nubes. Se acerca y se le pone enfrente a su apa y le grita… – Papi papi… te digo que me saqué un six en la escuela- – Felicidades hijo… pónmelo a enfriar en el refrigerador… ahorita me lo echo. Nunca lo he hecho… pero por esta vez haré una excepción, ¿estamos? Que conste que no lo estoy recomendando, solo lo quiero mencionar y ya. Ahora que si lo va a hacer pues quiero mi comisión y listo. ¿Ya tiene el regalo para su hija en esta Navidad? No? Pues quiero decirle que le tengo una buena y otra mala noticia… aquí va la “buena”. Han sacado al mercado un muñeco que se infla y usted lo puede inflar mas de una parte… según su gusto. No es lo que esta pensando NOOOOO!!!!!! Dios me libre de eso. El muñeco es de Justin Bieber. No me lo vayan a tomar a mal, pero creo que si me encuentro un muñeco de él, lo primero que voy a hacer es encajarle agujas hasta que quede como queso gruyer… nomas por desinflarlo. No creo en la brujería. Bueno, como le dije, esa es la buena noticia. La mala es que fue tanta la demanda que ya no hay mas muñecos del cantante… gracias a Dios. Ojalá no se les ocurra hacer más. O ¿será que la buena noticia es que ya no hay más muñecos? Creo que si. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com.