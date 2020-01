QUE POCA…

En los campos de agricultura de California todo estaba como cualquier

día. Todo el mundo haciendo su trabajo, cuando de repente se ve llegar a

la “migra”. Un corredero por todos lados… menos un chavo.

Tranquilamente se sube al autobús y se sienta como si nada.

Los de la “migra” se le quedan viendo… no pueden creer lo que acaba de

hacer el inmigrante.

Saca un cigarro y lo enciende… mientras que los agentes de la “migra”

siguen sin creer lo que están viendo.

Un agente se le acerca y le pregunta que si está bien… a lo que él

responde que sí. Y sigue tan tranquilo… como si estuviera esperando que

el autobús emprendiera la marcha.

Empezaron a llegar los agentes con la gente que detenían, y los iban

acomodando en el autobús.

Un agente se le acerca y le pregunta que porque no había corrido como

las demás personas….

– ¿Para qué? De todas maneras me van a alcanzar, y luego de la

cansada por correr, me toca irme parado… mejor de una vez agarro

asiento-

¿Cuánto cuesta un marido? Dependerá de lo que sea tanto en la familia,

en la cama, en la sociedad… y también si no tiene vicios.

En Kenia (Africa) un marido fue vendido por su esposa a la amante de su

marido. Y vaya que el fin llevaba un buen propósito… comprarles ropa y

comida a sus hijos.

La keniana Edna Makwana quería 20 dólares por su marido, pero la

amante de su esposo solo logró juntar 17 dólares.

– Prefiero los 17 dólares que estar aguantando al borracho y

mujeriego de mi marido. No pienso seguir cargando este Año Nuevo-

dijo Edna.

Creo que Edna salió ganando… y la que perdió fue la amante. A ver si

desquita los 17 dólares que pagó por él.

——————————————————————————————–

Se encuentra un amigo a otro en el bar… tomando como si se quisiera

morir en el alcohol.

– ¿Te pasa algo amigo?

– Nada de otro mundo.

– Entonces ¿porque estas bebiendo de esta manera?

– Porque hoy ha sido el peor día de mi vida

– ¿Y eso porque?

– Soñé con el número siete

– Todos soñamos con números amigo.

– Cuando desperté eran las 7 de la mañana.

– Y?

– El día era el 7 del mes

– Y?

– Este es el mes séptimo

– ¿Y?

– Fui al hipódromo, y en la séptima carrera aposté todo el dinero que

tenía al caballo número siete.

– Y de seguro que ganaste con el caballo 7 amigo…

– No

– Pero ¿cómo de que no? todo estaba listo para que tu caballo ganara

mi amigo… ¿que pasó?

– Que mi caballo numero 7 quedó en el séptimo luga

Hay una reflexión que se encuentra en YouTube que se llama “como

pudiste”. Se trata de un perro que su dueño lo abandona en la calle… esta

muy buena la reflexión, recomendada.

Esto me lo hizo recordar un video que se esta haciendo viral porque se ve

que una señora se estaciona en la calle y se bajan dos perros. Uno no

tiene sus extremidades delanteras. El otro si está bien físicamente.

Deja abandonado al perro discapacitado.