Puntual llamada de atención

Osvaldo González afirma que Toluca tiene que mejorar tras perder en casa. Mexico.- Osvaldo González afirm a que el perder en casa sirve para que Toluca atienda lo que se hizo mal en el encuentro ante Chiapas Toluca considera como una llamada de atención muy a tiempo la derrota como locales ante Chiapas que no solo les costó perder el invicto, ya que también cedieron el liderato general a los Xolos de Tijuana. “Creo que fue en el mejor momento, en casa tenemos que hacernos fuertes, no cometer este tipo de situaciones que pasaron, para mí el primer tiempo hicimos un gran esfuerzo, controlamos a un rival que venía jugando bien. En el segundo tiempo creo que por desatenciones de nosotros el equipo fue creciendo Jaguares y nos hizo un golazo que no pudimos hacer nada”, aseguró Osvaldo González, defensor de los Diablos Rojos. Los próximos dos partidos de los escarlatas en la Liga MX serán en calidad de visitante, primero contra el Pachuca y después ante los Tigres, por ello, ya se enfocan en cómo frenar a las principales figuras de los Tuzos. “Pachuca va a ser un rival totalmente diferente, un equipo que propone, que sale a jugar y creo que esos equipos a nosotros de alguna forma nos favorecen. Todo el frente de ataque es muy bueno, muy rápido, está el ‘Chucky’ que está pasando por un gran momento, que va a ser muy complicado marcarlo, pero vamos a ver en la semana como lo podemos marcar bien”. El defensa paraguayo, Paulo da Silva, fue sometido a diversos estudios este lunes para determinar el grado de la lesión que le impidió concluir el partido ante los chiapanecos y así determinar si podrá ver acción el sábado en Pachuca.