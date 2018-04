Pumas se siente afectado por decisiones de árbitros

México.- (Notimex) Pumas de la UNAM ha sido perjudicado por varias decisiones de los árbitros y eso, en parte, lo tiene al borde de la eliminación de la liguilla por el campeonato del Torneo Clausura 2018 del futbol mexicano, dijo este martes el jugador español Alejandro Arribas. El defensa habló primero de haber dejado atrás la lesión en el brazo izquierdo, misma que sufrió el 17 de marzo pasado en el encuentro ante Cruz Azul, pero el domingo anterior, ante Necaxa, se resintió desde el minuto 29 y con el codo luxado, terminó el juego.”Ya puedo jugar el sábado. No me sorprende mi rápida recuperación porque me sacrifico en el trabajo y siempre quiero apoyar al equipo y por eso he hecho todo lo posible para estar el domingo. Estoy súper contento”, compartió. Luego se refirió a la campaña que lleva el conjunto auriazul de cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas, y sobre todo de los resultados en los últimos partidos, porque no gana desde la jornada siete, cuando se impuso 2-1 al anfitrión Morelia. “Obviamente no estamos en una muy buena dinámica y estamos trabajando para retomar la victoria que tanto queremos”, dijo en la conferencia de prensa ofrecida en La Cantera. Ante el tema de que matemáticamente está accesible para el equipo la calificación a la liguilla por el campeonato, respondió que “en los últimos partidos el equipo se ha merecido la victoria. El otro día fue superior al rival (Necaxa) y hasta con un jugador menos”. En ese encuentro salió expulsado el defensa central Luis Quinta, por lo cual afirmó que “eso también no está ayudando, el que los árbitros no están aceptando (pitando) a nuestro favor y al final no estamos teniendo esa fortuna que los árbitros acierten”. Ante la petición de un análisis sobre el arbitraje mexicano al de su país, respondió que es diferente y aceptó que es muy complicado ser silbante, pero insistió en que “no estamos teniendo esa fortuna porque nos han pitado penaltis inexistentes, el otro día roja que después quitaron, pero al final nos están perjudicando”. Ante el cuestionamiento directo de si Pumas ha sido afectado por los árbitros, dijo que “no recuerdo muchas jugadas a favor nuestro y en cambio sí recuerdo muchas en contra, como un penalti ante Tijuana y otro ante Chivas, incluso la expulsión mía ante Guadalajara porque según el árbitro dije una frase latinoamericana que no digo”. Indicó que “eso influye. Se ha juntado que no hemos tenido esa fortuna de los arbitrajes y el equipo no ha estado bien, no ha dado la cara en muchos partidos. Creo que al final todo influye”.