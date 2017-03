Pumas quita el invicto a Santos en CU

Pumas, que sumaban 4 juegos sin ganar, derrotó gracias a doblete de Nicolás Castillo por 2-1 a Santos, que vio caer su etiqueta de invicto.ß MÉXICO.- No hubo quinto malo para los Pumas. El cuadro de la UNAM, que sumaba cuatro juegos sin ganar, derrotó, gracias a doblete de Nicolás Castillo, por 2-1 a Santos, que vio caer su etiqueta de invicto en esta Jornada 9 del Clausura 2017. Un primer tiempo jugado a toda velocidad y con llegadas por ambos lados, donde el portero Alfredo Saldívar marcó la diferencia salvando el arco de los universitarios en dos ocasiones. El equipo dirigido por Juan Francisco Palencia llegó a este encuentro mermado anímicamente ya que fue eliminado por Tigres en la Concachampions a media semana. Santos, que en esta ocasión no contó con su portero titular, Jonathan Orozco, aguantó bien la presión de los locales y además también propuso el partido, solo que Julio Furch y Djaniny Tavares no estuvieron acertados, fallando al por mayor. En el complemento, los Pumas que ya habían modificado el parado del equipo con el ingreso de Matías Britos al frente y recargando la ofensiva con Pablo Barrera, tuvieron más profundidad. F i n a lme n t e apareció el goleador del equipo, Nicolás Castillo, quien se apuntó un doblete para devolverle a los universitarios la confianza, con goles al 46′ y 65′. En el fragor de la batalla, se fueron lesionados Carlos Izquierdoz del Santos y Alejandro Castro de Pumas, quien reapareció luego de varios meses de no estar como titular. Santos peleó hasta el último minuto y no se fueron en blanco, pues Tavares hizo el tanto del honor al 90 para los Guerreros, que ya no pudieron hacer más.