Pumas inicia con triunfo 2-0 sobre Estefany Hernández en Tijuana en Clausura 2019 Femenil

Estefany Hernández en Tijuana en Clausura 2019 Femenil el minuto 46 y Paola Chavero, en el 90, le dieron al cuadro auriazul sus primeras tres unidades de la competencia, ante un cuadro anfitrión que en la segunda parte estuvo muy cerca del tanto de la igualada. La victoria le permite al once capitalino ubicarse en el segundo puesto de la llave con tres unidades, debajo del líder Tuzos de Pachuca, por lo que el inicio que tuvo es prometedor al estar ya en los primeros lugares. El árbitro Mario Alberto Nava Severiano estuvo atento a las acciones y solamente amonestó a Daniela Vidal, de Xolos. Alineaciones: Tijuana.- Itzel González, Daniela Vidal (Valentina Oviedo, 56), Leyla Zapata, Stephanie Rodríguez, Patricia Gutiérrez, Alondra Camargo, Karen Maprigat (Evelyn Fernández, 80), Valeria Barajas, Yesenia Uriarte (Sheila Pulido, 57), Magdalena Zepeda e Inglis Hernández. DT Gerardo Romo. Notimex Notimex El conjunto femenino de Pumas de la UNAM inició con un triunfo en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX Femenil de futbol, al vencer 2-0 a Xolos de Tijuana, en duelo de la primera fecha por el Grupo Uno. La victoria le permite al once capitalino ubicarse en el segundo puesto de la llave con tres unidades, debajo del líder Tuzos de Pachuca, por lo que el inicio que tuvo es prometedor al estar ya en los primeros lugares. UNAM.- Melany Villeda, Lucía Rodríguez, Ana López, Deneva Cagigas, Ricla Rajunov (Alexandra Martínez, 84), Daniela Padilla, Daniela García, Diana Gómez (Bibiana Quintos, 84), Estefany Hernández (Paola Chavero, 73), Edna Santamaría y Patricia Jardón. DT Ileana Dávila.