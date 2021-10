Publican primeras imágenes de Scream 5; conoce la fecha de estreno y su reparto

Los fans de las películas de terror fueron sorprendidos este lunes, luego de que se dieran a conocer las primeras imágenes y el poster oficial de Scream 5, la nueva cinta de terror del famoso Ghostface. Se trata de la quinta película que promete regresar con fuerza al temido asesino, quien en volverá a acechar no solo a los queridos personajes que ya conocemos, sino a varias caras nuevas. El portal de Entertainment Weekly dio a conocer el primer vistazo al esperado filme, así como el reparto y su fecha de estreno. De acuerdo con el portal IMDB, en el nuevo filme de terror de esta franquicia podremos ver cómo una mujer (Sidney) regresa a su ciudad natal para tratar de dar con el sujeto que está cometiendo una serie de terribles asesinatos. Reparto de Scream 5 Según lo revelado por la revista estadounidense, en esta nueva cinta podremos ver nuevamente a Neve Campbell, quien da vida a la estrella de la saga, Sidney Prescott, además de Courteney Cox y David Arquette, quienes regresan con sus personajes de Gale Weathers y Dewey Riley, respectivamente. Otra actriz que regresa es Marley Shelton. También en la historia se integran nuevos miembros al cast, entre ellos la actriz mexicana Melissa Barrera, y otros como Jenna Ortega, Jack Quaid y Dylan Minette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown y Mikey Madison . No regresa Wes Craven Lamentablemente, el aclamado director, no fue el encargado de dirigir el nuevo proyecto de la saga, a lo que Courteney Cox comentó a EW: «Desde el momento en que entré al set, me sentí extremadamente emocionada y sentí una verdadera añoranza y extrañamiento por él», expresó la actriz. «Tenía una cualidad tan especial, amable y afectuosa, sin mencionar su increíble talento como cineasta. Yo admiraba a Wes profesionalmente, pero también como amigo». Fecha de estreno Scream 5, la nueva entrega de esta saga, que llegará a los cines de Estados Unidos a partir del 14 de enero del 2022, y es dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.