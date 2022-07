PSG despide a Pochettino, contrata a Galtier como

Christophe Galtier se convirtió en el séptimo técnico del Paris Saint-Germain en los 11 años que el club francés ha estado bajo propiedad de Qatar luego que Mauricio Pochettino fue despedido el martes. El presidente del PSG Nasser al-Khelaifi presentó a Galtier a la prensa en una rueda de prensa: ‘Tenemos una nueva era que empieza, un nuevo ambiente, nuevos objetivos’.

Galtier se expresó ‘emocionado’ y orgulloso’ por tomar las riendas con un un contrato de dos años.

A Pochettino le quedaba un año por cumplir en su contrato. El argentino sigue los pasos de Thomas Tuchel, Unai Emery y Laurent Blanc en ser despedido por el PSG desde 2016.

‘El Paris Saint-Germain confirma que termina el ciclo de Mauricio Pochettino’, dijo el club en un comunicado. ‘El club desea agradecer a Mauricio Pochettino y su equipo su trabajo y desearles lo mejor para el futuro’. Pochettino ganó el título de la liga francesa la pasada temporada, pero pagó los platos ratos por la humillante derrota ante el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. PSG ganaba 2-0 en el marcador global, pero encajó tres goles en 20 minutos en el duelo de vuelta en la capital española.

Galtier llevó a Lille al título francés en 2021 y a Niza al quinto puesto la temporada anterior, en la que eliminó al PSG en la Copa de Francia.

‘Tenemos que trabajar de la manera correcta para dejar contenta a la gente’, dijo Galtier. ‘Estoy preparado. Si he aceptado este trabajo y esta responsabilidad, es porque me siento capacitado’. Galtier subrayó que no mimará a las estrellas del equipo ante la percepción que el PSG ha sido demasiado condescendiente. ‘Compromiso, respeto y el equipo por encima de todo. Si, desafortunadamente, los jugador se salen de esa línea, pues serán apartados’, dijo Galtier. ‘Ningún jugador puede estar por encima del colectivo. Soy un entrenador exigente’.

Galtier clamó por tener una plantilla más compacta, pero quiere contar con Neymar pese a su historial reciente de lesiones. El PSG también cuenta con Lionel Messi y Kylian Mbappé. ‘Hay que tener un equilibrio en el equipo, pero tengo una idea bien precisa sobre lo que espero de Neymar. Desde luego que quiero que siga. Es mejor contar con jugadores de clase mundial’.