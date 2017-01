Protesta ciudadanía contra gasolinazos

Residentes y militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional lanzan consignas contra quienes votaron a favor de la reforma energética. Nuevo Laredo, Tams.- El 2017 empezó con protestas en Nuevo Laredo, contra el incremento en los precios del combustible. A las 11:30 horas de est lunes se realizó una manifestación en el Puente Internacional II; a las 4:00 de la tarde una más en el monumento a los Fundadores, y a las 5:00 en el monumento a Benito Juárez. Al grito de “No al gasolinazo” y “El pueblo unido jamás será vencido”, ciudadanos independientes así como militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, caminaron por la avenida Guerrero desde Los Fundadores hasta el monumento a Benito Juárez, donde lanzaron consignas contra quienes aprobaron las reformas energética y hacendaria. Durante el recorrido recibían el apoyo de automovilistas, quienes accionaban el claxon o bien levantaban su dedo pulgar al verlos pasar, en señal de aprobación. Este movimiento fue convocado por Iván Israel Rodríguez de Anda, un ciudadano sin afiliación política, quien explicó que su objetivo es que los ciudadanos se unan para presionar al gobierno federal a fin de dar marcha atrás al aumento a la gasolina. “Que empiecen a crear conciencia entre ellos mismos para que el gobierno ya deje de estar dándonos en la torre con tanta modificación absurda sin beneficio más que para unos cuantos. Que se modifique la reforma fiscal, porque el IEPS (impuesto especial a productos y servicios) es lo que nos está afectando. “El problema de los aumentos a la gasolina es que se generaliza en todos los aspectos, van a aumentar el costo de las cosas, de los productos, y al final quien termina pagando es la gente común y corriente”, expresó. El joven licenciado en Comercio Exterior manifestó que la convocatoria a la manifestación tuvo mucho éxito en redes sociales con cientos de asistentes, pero en la realidad fueron menos, por lo que pide apoyo en el campo, no sólo virtual. “Queremos que dejen de estar detrás de su celular o de su computadora y empiecen a manifestarse, la convocatoria tiene muchos ‘likes’ y muchos asistentes, pero aquí vemos a los ciudadanos comprometidos, entendemos también los horarios de trabajo, salen después de las 6:00, 7:00 de la tarde del trabajo”, declaró. El movimiento de repudio al incremento seguirá, apoyado con trabajadores de empresas transportistas y agencias aduanales, aseguró Rodríguez de Anda, quien invitó para apoyarlo en esta manifestación al partido Morena, pues considera que es el único que da la cara por los ciudadanos. Gastón Herrera, dirigente local de Morena, expuso que aceptó la propuesta de Rodríguez de Anda, porque ellos hicieron una manifestación en días pasados por el mismo tema. Operadores preparan manifestación Los operadores de camiones de carga se unirán a las protestas en contra del alza en el precio de los combustibles. El presidente de la Unión Fronteriza de Operadores, A.C., José Antonio García Fuentes, indicó que en tres días estará en Nuevo Laredo y convocará a los agremiados para manifestarse en el Puente Internacional del Comercio Mundial de manera pacífica y sin bloqueos, con el objetivo de hacer patente su inconformidad contra esta medida del gobierno federal. “Llegando a Nuevo Laredo voy a convocar a la asociación a una marcha en la Aduana del Puente III, en contra de las reformas del gobierno federal que nos perjudican a todos; les pido que nos apoyen, a los operadores les pido que estén atentos a esta actividad que haremos hacia el final de esta semana”, expresó. Este lunes manejó en su tractocamión hasta la Ciudad de México para llevar una carga y en el trayecto no hubo carreteras bloqueadas, sin embargo existe inquietud entre los choferes debido a las amenazas de cierre de carreteras en protesta contra el alza en la gasolina. “Estamos en constante comunicación, ya han reportado bloqueos, pero yo personalmente no me he topado con ninguno. La recomendación que yo les hago es que colaboren con la gente que se manifiesta, que la apoyen, pueden tomar rutas alternas, buscar otra salida para que la gente pueda manifestar su inconformidad”, expuso. De acuerdo con García Fuentes, estos incrementos les pueden afectar en su trabajo si disminuyen los traslados debido al diesel caro, además tendrá un impacto en el precio de productos de la canasta básica, en perjuicio de todas las familias. La fecha y hora de la protesta que encabezará en el Puente III la dará a conocer en cuanto regrese de su viaje.