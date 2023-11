Protagonistas de ‘Friends’ rompen el silencio sobre la muerte de Matthew Perry

La noticia de la repentina muerte de Matthew Perry ha conmocionado a fans de todo el mundo y, por supuesto, a sus compañeros del elenco original de la icónica serie «Friends». Matthew Perry, conocido por su interpretación de Chandler Bing, era una parte esencial de este grupo de amigos que se ganó un lugar en el corazón de millones de espectadores durante la década de los 90 y más allá. Su fallecimiento el 28 de octubre, encontrado sin vida en su jacuzzi, ha dejado un vacío en la comunidad de actores y en el mundo del entretenimiento en general.

Los cinco miembros restantes del elenco, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, emitieron un comunicado oficial a través de la revista «People». En sus palabras, expresaron no solo su devastación, sino también el profundo lazo que compartían con Matthew Perry. Para ellos, Perry no era solo un compañero de reparto, sino un miembro de su propia familia. Esta conexión trascendía la pantalla y era evidente en su química en la serie. La pérdida de Matthew Perry deja un vacío no solo en el corazón de sus amigos y seres queridos, sino también en la comunidad cinematográfica. Su legado como uno de los actores más destacados de su generación es innegable. A través de su personaje, Chandler Bing, aportó momentos inolvidables de humor y calidez a la serie «Friends», que sigue siendo querida por generaciones de espectadores.