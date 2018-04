Propuesta de ley republicana Pide negar órganos a indocumentados

Dallas, Tx.- Legisladores demócratas texanos y organizaciones pro inmigrantes de Dallas protestaron enérgicamente contra una iniciativa de ley republicana que discutirá estos días el Congreso federal y que de ser aprobada marginaría aún más a los indocumentados para recibir asistencia médica. Entre los legisladores que criticaron con dureza el proyecto republicano, se encuentra el diputado estatal demócrata por el Distrito 104 de Dallas, Roberto Alonzo, y grupos de defensa de los migrantes liderados por líderes mexicanos, como Pedro González. Tras calificarla como “inhumana” e “injusta”, congresistas del Partido Demócrata texano hicieron un llamado a sus similares de Washington para unificar esfuerzos y duplicar el trabajo “para derrotar en ambas cámaras del Congreso federal esta propuesta que atenta contra la salud de los indocumentados”. La campaña opositora en el estado y Dallas se refiere a la legislación que el ….representante republicano por Florida, Bill Posey, presentó en la capital del país y que de ser aprobada otorgaría a los residentes legales preferencia sobre inmigrantes indocumentados cuando se trata de recibir órganos donados. El proyecto de ley de Posey modificaría la Ley del Servicio de Salud Pública para “dar pre- ferencia a las personas que están legalmente presentes en los Estados Unidos sobre las personas que están presentes ilegalmente en los Estados Unidos”. No obstante la oficina del congresista dijo que según el proyecto de ley los indocumentados aún pueden solicitar la recepción de órganos donados, pero “no recibirán órganos hasta que todos los residentes legales estén satisfechos”. Posey cree que es una cuestión de justicia para los estadunidenses y los residentes legales que han estado en la lista esperando un trasplante de órgano sobre aquellos que no están legalmente en suelo americano. Sin embargo casos de discriminación ya se han dado a conocer contra inmigrantes indocumentados en esta materia. En febrero pasado, un hospital en Oregon indicó que no le daría a una mujer un trasplante de hígado porque era una inmigrante indocumentada.

DESPLIEGUE MILITAR Alrededor de 900 soldados de la Guardia Nacional han sido desplegados a la frontera sur mientras la Administración Trump busca negociar un nuevo acuerdo con California, que rechazó la solicitud inicial de participar en operaciones de vigilancia, informaron este lunes varios funcionarios. Durante un encuentro con periodistas en Washington, funcionarios del Pentágono y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicaron que el despliegue a la frontera obedece a la proclamación que firmó el presidente Donald Trump el pasado 4 de abril, y la Guardia Nacional permanecerá en la zona hasta que se logre el “control operativo” de la frontera. Desde el inicio del despliegue, el pasado 6 de abril y hasta la fecha, las autoridades han desplegado a alrededor de 900 soldados de la Guardia Nacional, repartidos entre 650 en Texas, 250 en Arizona, y poco más de 60 en Nuevo México, precisó el vicejefe de la Guardia Nacional, el teniente general, Daniel R. Hokanson. La meta total es el envío de hasta 4,000 miembros de la Guardia Nacional, para lo que el Pentágono requiere suscribir acuerdos con la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y los gobiernos estatales. Por su parte, el subsecretario de Defensa adjunto, Bob Salesees, confirmó que el gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, rechazó la solicitud original de ayuda para reforzar las tareas de vigilancia en la frontera sur, pero se prevé que las autoridades negocien un nuevo acuerdo. La semana pasada, Brown había aceptado el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional, siempre y cuando sus funciones no estuviesen ligadas a tareas migratorias, lo que le ganó elogios del presidente Donald Trump. California ya tiene a 250 soldados de la Guardia Nacional desplegados en el estado, principalmente para tareas de combate al narcotráfico y demás actividades del crimen transnacional. Según el DHS, los soldados de la Guardia Nacional en California se hubiesen instalado en la zona de El Centro y San Diego. Según el subcomisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), Ronald Vitiello, la solicitud de asistencia que la Administración hizo a California fue similar a la que hicieron al resto de los estados fronterizos con México. Es decir, los soldados rea- lizarán tareas como el monitoreo de cámaras y sensores de movimiento, apoyo de vigilancia aérea, el mantenimiento de vehículos, y la construcción y mantenimiento de carreteras. “El gobernador (de California) determinó que lo que pedimos no era algo que podía apoyar, pero tendremos otras interacciones”, dijo Vitiello, al referirse a posibles negaciones con Brown, aunque no ofreció más detalles. “Estamos anticipando requisitos adicionales, y recibimos una señal de California de que les interesa mejorar la seguridad fronteriza”, lo que da esperanza de lograr un acuerdo, enfatizó Vitiello.