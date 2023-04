Prohíbe el Senado los tratamientos médicos a jóvenes transgénero

Dallas, Tx.- El Senado de Texas aprobó ayer martes un proyecto de ley para prohibir ciertos tratamientos médicos para jóvenes transgénero. Dicha iniciativa ahora será debatida en la Cámara de Diputados para un mayor debate.



El Proyecto de Ley 14 del Senado prohibiría a los médicos proporcionar bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal o cirugía con el fin de hacer la transición del «sexo biológico» de alguien menor de 18 años. Estos tratamientos se conocen comúnmente como atención de afirmación de género.



También requeriría que la junta médica estatal revoque las licencias médicas de los infractores y prohíba el dinero de los contribuyentes de entidades o individuos que brinden estos tratamientos a menores. El proyecto de ley ya no incluye una enmienda que habría permitido que los pacientes actuales que ya reciben tratamientos médicos de afirmación de género continúen con esta atención.



La autora del proyecto de ley Donna Campbell, médica de emergencias y republicana que representa a New Braunfels, dijo ayer martes que los jóvenes que reciben estos tratamientos “necesitan más asesoramiento en el amor. No necesitan cuchillas ni drogas”.



El senador José Menéndez, demócrata de San Antonio, pronunció un largo discurso de oposición, durante el cual enumeró los nombres de organizaciones nacionales de atención de la salud como la Academia Estadunidense de Pediatría, la Sociedad Endocrina y la Asociación Médica Estadunidense que apoyan la atención individualizada y adecuada a la edad tratamientos médicos para menores transgénero, incluidos bloqueadores de la pubertad y hormonas.



También habló directamente con los jóvenes transgénero y sus padres:



“Por favor, no permita que esto o cualquier cosa que hagamos en este edificio lo desanime de prosperar”, dijo. “A los padres que están mirando: sabemos que no sois unos pervertidos. Ustedes no son pedófilos. Ustedes son padres que aman a sus hijos y están haciendo lo mejor que pueden para mantenerlos a salvo y hacerles saber que son amados”.



Docenas de personas LGBTQ apoyados en la galería del Senado estallaron en aplausos después de que terminó su discurso.







ARREMETE



LA DERECHA







El proyecto de ley de Campbell es uno de varios que afectarían negativamente los derechos LGBTQ que están avanzando en la Legislatura en esta sesión. El Senado ya envió a la Cámara Baja un proyecto de ley para exigir a los atletas universitarios que compitan de acuerdo con su sexo asignado al nacer, y podría votar una legislación que restringiría, y en algunos casos criminalizaría, ciertas actuaciones.



También se han presentado más de 100 proyectos de ley pro-LGBTQ, incluido uno que se debatió la semana pasada para eliminar la prohibición inconstitucional del estado sobre el sexo gay que data de hace décadas.



El proyecto de ley de Campbell se debatió por primera vez en el Senado la semana pasada. En ese momento, enmendó su legislación para permitir que aquellos que ya recibían bloqueadores de la pubertad u hormonas del sexo opuesto continuaran con ese tratamiento. La enmienda fue aprobada sin oposición y también fue apoyada por el autor en la Cámara de Diputados, el doctor Tom Oliverson de Cypress, quien dijo que obligar repentinamente a los pacientes actuales a dejar los medicamentos podría ser perjudicial.



Pero Campbell cambió de rumbo antier lunes, eliminó la enmienda y pidió otra votación sobre el proyecto de ley en su forma original. Oliverson declaró a The Dallas Morning News que Campbell, con quien dijo que estuvo hablando durante todo el fin de semana, no le informó del cambio con anticipación.



Manifestó que continuará trabajando en una enmienda a la legislación que abordará tres preocupaciones: garantizar que los pacientes actuales no puedan suspender su tratamiento de, por ejemplo, bloqueadores de la pubertad a hormonas del sexo cruzado, permitirles reducir gradualmente sus medicamentos y abordar los padres e hijos que pueden apresurarse a acceder a los tratamientos antes de que el proyecto de ley entre en vigencia.



“El retiro rápido de medicamentos que se sabe que tienen efectos psicoactivos en un paciente que está siendo tratado por una condición de salud mental no es realmente inteligente”, dijo Oliverson a The News.



La legislación no prohíbe los mismos tratamientos para los jóvenes intersexuales o para los jóvenes no transgénero que experimentan problemas como la pubertad precoz.







DOBLE



MORAL







Oliverson dijo que habló con Campbell y el vicegobernador Dan Patrick, quien encabeza el Senado como presidente antes de que se ofreciera la enmienda y creía que ambos estaban de acuerdo con la política detrás de ella. Indicó que si los legisladores y las partes interesadas pueden o no llegar a un acuerdo sobre estas preocupaciones determinará si el proyecto de ley se convierte en ley.



“En el futuro, este se convierte en el problema de facto que debe abordarse en este proyecto de ley”, dijo.



Mientras Oliverson hablaba con The News, el gobernador Greg Abbott llegó para hablar con los miembros de la Cámara Baja. Deteniéndose para preguntar cómo podría ayudar a Oliverson con cualquier cosa, el médico dijo que quería hablar con el gobernador sobre la legislación.



“Podemos hacerlo mejor”, le dijo al gobernador.



Las oficinas de Patrick y Campbell no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Patrick emitió un comunicado elogiando la votación y señalando que cree que “la modificación de género infantil es abominable y debe detenerse en Texas”.



El presidente del Partido Republicano de Texas, Matt Rinaldi, quien se opuso abiertamente a la enmienda de Campbell la semana pasada, emitió un comunicado de prensa elogiando la aprobación del proyecto de ley.



“La senadora Donna Campbell y el vicegobernador Dan Patrick crearon una coalición impresionante de activistas de base, grupos de defensa de los niños y expertos médicos para elaborar y aprobar el proyecto de ley más fuerte posible para proteger a los menores de Texas de adultos equivocados que los sacrifican en el altar de la ideología política”, escribió. Rinaldi, quien negó en Twitter haber presionado a los legisladores para hacer el cambio. “Aplaudimos sus esfuerzos”.







CONDUCTA



SEXUAL







El Senado de Texas aprobó también ayer martes dos proyectos de ley que restringirían, y en ocasiones criminalizarían, los espectáculos de drag y cualquier otra cosa que se considere una “actuación de orientación sexual”.



El proyecto de ley 12 del Senado de Bryan Hughes, republicano de Mineola, penalizaría las actuaciones frente a un menor o en propiedad pública si apelan al «interés lascivo en el sexo» o cumplen con varias otras definiciones de «conducta sexual», incluido el contacto físico real o simulado de glúteos, senos y genitales, actos sexuales o la “exhibición” de dispositivos utilizados para la estimulación sexual.



Los artistas intérpretes o ejecutantes podrían ser acusados de un delito menor de clase A. El proyecto de ley también permite multas de $ 10,000 contra las empresas que los alojan.



Originalmente, el proyecto de ley solo se aplicaba a las actuaciones de un hombre que se presentaba como mujer, o viceversa. Ayer martes, Hughes modificó el proyecto de ley para ampliar las sanciones penales y financieras a cualquier persona que participe en una “conducta sexual”, independientemente de su vestimenta o presentación de género.



El proyecto de ley fue aprobado por una votación de 21-10 con dos demócratas, Juan “Chuy” Hinojosa de McAllen y Royce West de Dallas, votando a favor.







HIPOCRECIA



BIPARTIDISTA







El proyecto de ley 1601 del Senado, también de Hughes, prohibiría que los fondos estatales se destinaran a las bibliotecas municipales que organizan eventos en los que artistas drag les leen a los niños. El senador Drew Springer, republicano por Muenster, obtuvo la aprobación de una enmienda para prohibir también cualquier otro fondo público para estas bibliotecas.



El proyecto de ley fue aprobado por una votación de 20-9. Hinojosa y West votaron a favor. El senador Borris Miles, D-Houston, y Robert Nichols, R-Jacksonville, estuvieron presentes pero no votaron.



Ambos proyectos de ley necesitan un voto más de aprobación en el Senado antes de dirigirse a la Cámara de Diputados para más debate.



West declaró a The Dallas Morning News que le preocupaba que los proyectos de ley pudieran tener algunos problemas constitucionales, pero «estoy de acuerdo con el concepto».



“Creo que es importante enviar un mensaje de que, aunque apoyamos el derecho de una persona a participar en el tiempo libre, no lo aprobamos en presencia de niños menores de 18 años”, dijo.