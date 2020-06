PRODUCIOOOOOOOON

Cuando vi la foto sin haber leído la nota me quedé… “medio atarantado”. Iba a decir la palabra, pero no. Lo dejamos en “apentarado”.

Y es que la foto se presta para muchas cosas, menos para lo que se puso.

En la foto aparece López Obrador con una comitiva y con el gobernador del estado de Morelos… exacto, Cuauhtémoc Blanco (el exfutbolista), en un hospital en Cuernavaca, Morelos.

En la foto aparecen los políticos ya mencionados en un cuarto con un enfermo del covid.

No sé qué fregados querían hacer, pero creo que no les salió.

Muchas veces el gobierno de la 4T se ha quejado de las noticias falsas y resulta que ellos mismos han caído en eso.

Veamos…

Produccioooooooooooon. Maquillaje, cámara-acción.

Toma1… visita del Ejecutivo a un hospital.

Toma 2… el ejecutivo visita a un paciente con covid.

Toma 3… el ejecutivo no estará solo, vendrá con su comitiva.

Toma 4… el enfermo de covid se restablecerá después de la visita del Lopez Obrador… perdón, creo que ya me brinqué muchas tomas.

La toma 4 la dejamos para el ultimo.

Así que la toma 4 vendrá a ser como la toma… vamos en dejarlo en la última toma.

Prosigamos con las tomas…

Toma 4… entran los individuos al hospital. Produccioooooooon, ¿dónde carajos están los cubrebocas?

Produccioooooooon… ¿no hay batas para estos individuos?

Produccioooooooon… que alguien le diga al ejecutivo que guarden la “sana distancia”.

Producciooooooon… ¿dónde carajos dejaron los cubrebocas?

Prtoduccioooooon… el enfermo no parece que este enfermo. ¿No pudieron conseguir a uno de verdad? Produccioooooooon. Dónde carajos están los de producción.

Produccioooooooon… de perdido denle unos madrazos al enfermo para que parezca que está enfermo… si es necesario en la cara, así se vería más real. ¿Tiene cátsup? Pues póngale para que se vea con ganas… no me importa la marca… dije cátsup no mostaza.

Produccióooooooon… ¿dónde esta el gel para que el ejecutivo y sus ejecutantes se pongan en la mano? Producciooooon… aunque sea uno de mentiritas… de todas maneras el gel no sirve para matar virus.

Producciooooooooon… ¿quién está a cargo de este mugrero?

Producciooooooooon… la foto por favor. Que el ejecutivo se vea que está preocupado por el enfermo que no está enfermo y que solo se está haciendo el enfermo porque no consiguieron a uno que realmente estuviera enfermo.

Produccioooooon… con una fregada. El ejecutivo se ve muy pálido. Maquillajeeeeeeee… ¿dónde se metieron los de maquillaje?

Bien, creo que ya todo esta en su lugar… solo falta que el pueblo mexicano se la crea lo del ejecutivo con el enfermo. Creo que si se la van a “comer”… ¿aparece en la foto Cuauhtémoc Blanco? Correcto, bien.

Producciooooooooooooooon… ¿quién fregados dio la orden de que se tomara la foto? ¿Cómo diablos no se dieron cuenta de que el ejecutivo no traía puesto el cubrebocas?

¿Tampoco la comitiva traía el cubrebocas puesto? No me importa si están guardando la sana distancia. Eso es lo de menos… el cubrebocas es lo mas importante en esta cuarentena.

¿Por qué el enfermo traía cubrebocas? ¿Y el respirador?

¿Cómo de que no llegaron los respiradores? Carajos, pónganle unas mangueras… aunque sea de agua, de gas o de lo que sea, que se vea que tiene respirador el enfermo que no está enfermo.

Vuélvanle a dar unos madrazos al enfermo, que al cabo que ya están incluidos en el cheque que se le va a dar… no me importa si ya se recuperó del covid.

Les dije que consiguieran uno que si estuviera enfermo… no me importa si se contagia el ejecutivo. La culpa la tiene él (me refiero al ejecutivo) por no traer cubrebocas… ¿de dónde agarró el cubrebocas el enfermo? como si costaran mucho esas madres.

Veamos… como se miraría la cama si no estuviera esa persona que se esta haciendo el enfermo… mmmmmm sería igual ¿no?

Ah… ya entendimos. El ejecutivo necesita ver al que se está haciendo el enfermo para que pueda entender cómo es que se le va a tratar a un enfermo de covid… si no ve al enfermo no lo va a entender, cierto.

Bien… creo que todo esta a la perfección. Ahora si… que la foto se ponga en el Diario Oficial de la Nación.

Produccioooooooooon… que esa foto aparezca en todos los periódicos que quieren y apoyan al rey Obrador.

Felicidades producción… el montaje salió a toda madre.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlas llegar a: gamma9_10@yahoo.com