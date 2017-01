Prince Royce toma clases de cocina en Tailandia

Como si su música y su voz no fueran suficientes para enloquecer a las mujeres, ahora Prince Royce está agregando otra cualidad más a su colección de virtudes: está aprendiendo a cocinar. El bachatero colocó un video en el que se le ve tomando una clase de cocina oriental. Lo hizo desde Bangkok, ciudad que, al juzgar por las fotos que ha estado colocando en su cuenta de Instagram, está recorriendo desde hace una semana. En las imágenes vemos a un Prince Royce tan relajado, que incluso está cocinando descalzo. El artista también es un cocinero muy cuidadoso, pues tiene sus cabellos recogidos en una coqueta trencita. Además, está en su mejor ambiente: rodeado de puras mujeres. Unos días antes, el cantante había colocado una foto recorriendo la llamada “ciudad de los ángeles” en su medio de transporte más popular: el Tuk Tuk. También ha puesto algunas imágenes de su visita al Wat Phra Kaew, o Templo del Buda de Esmeralda, el más importante de los más de 40,000 templos budistas que tiene este país. La “mala” noticia para las fans más devotas es que el corazón del cantautor ya tiene dueña, pues en la primavera pasada confirmó su romance con la actriz Emeraude Toubia, quien, por cierto, viajó con él a Tailandia y publicó algunas fotografías de su viaje. Aunque no aparezcan juntos en ninguna de ellas, las fotografías fueron tomadas en las mismas fechas, los mismos lugares y casi hasta las mismas poses, por lo que no cabe duda de que andan juntos. El famoso cantante de temas como “Corazón sin cara” disfruta de estas merecidas vacaciones luego que el 2016 tuvo múltiples presentaciones y estuvo trabajando duro en la preparación de su nuevo CD, el cual se espera para febrero del 2017.