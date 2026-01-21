PriceTravel buscará en Fitur expandir corredores más allá de América tras año récord

Madrid, 21 ene (EFE).- Con seis millones y medio de transacciones realizadas en 2025, la agencia de viajes online PriceTravel Holding cerró el pasado año con cifras récord, que buscará consolidar en 2026 con la expansión de corredores internacionales y destinos de nicho más allá de América.

Con ese objetivo, la delegación “más amplia de la historia de la compañía” ha desembarcado este miércoles en la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en IFEMA Madrid, donde, desde hoy y hasta el próximo domingo, organizará centenares de encuentros con clientes, turoperadores y socios estratégicos para continuar con el plan de expansión del grupo, que actualmente opera en 180 mercados.

“El 50 % del negocio del grupo ya no está en América, ni como distribución ni como contratación y destinos”, ha detallado a EFE el director de Operaciones de PriceTravel Holding, Rafael Durán, quién ha celebrado la “buena posición actual” de la empresa para acelerar ese plan y seguir construyendo nuevos corredores y oportunidades para la compañía.

Con el fin de lograr esa expansión, la delegación contará en la feria con una “agenda 360” para “cubrir ambos extremos de la distribución” en sus diferentes líneas de negocio: desde encuentros con empresas B2C -aquellas que ofrecen un servicio al consumidor final- hasta reuniones con grupos hoteleros internacionales como Hilton, Marriott, otros españoles como Meliá Hotels, RIU y Grupo Barceló, y otros hoteles independientes.

“Una de nuestras propuestas de valor es la diversidad del contenido, por lo que tratamos de cubrir desde los grandes grupos hoteleros hasta otros más pequeños que representan un nicho de negocio y una ventaja competitiva para nosotros”, ha subrayado Durán.

Según el director de Operaciones, el reto de las agencias pasa por crear una propuesta de valor que vaya “más allá de la marca” para un perfil de viajero que toma decisiones “más informadas, compara más opciones y construye experiencias de viajes alrededor de productos”.

En ese sentido, ha destacado el valor que tiene implementar soluciones digitales y tecnologías de vanguardia para dar respuesta a esa demanda.

Un ejemplo de ello es la plataforma de distribución hotelera B2B Connect PriceTravel Holding, de la que forman parte más de 70.000 hoteles contratados, y que emplea tecnología de última generación para incrementar tanto la eficiencia como la rapidez de respuesta -con un tiempo inferior a un segundo para el 99 % de las solicitudes- y ofrecer un servicio personalizado al cliente.

La plataforma, presente en Fitur con un stand propio, emplea también la inteligencia artificial para entender “los patrones de consumo y el perfil del usuario” porque, en opinión de Durán, el futuro de la distribución turística pasa por “personalizar la oferta y ser relevantes” a través de productos y servicios que escapen de las ofertas del “todo para todos”.

PriceTravel Holding, que colabora con EFE en la difusión de este contenido, fue fundada en México el año 2000 con un fuerte enfoque de ventas hacia Latinoamérica, gracias a un modelo de negocio que incluye un catálogo de más de 500.000 productos de viaje.EFE