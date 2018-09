Prevén aumento de vehículos ilegales al interior de México

José Guadalupe Bautista dijo que es necesario que el Gobierno implemente un proyecto para crear un nuevo decreto para importación de autos usados. Nuevo Laredo, Tams.- Con la desmantelación de la garita del kilómetro 26 que realizó el gobierno federal, se prevé aumente el ingreso de vehículos ilegales al interior de México. Y es que anteriormente, luego de ser eliminadas al igualarse el IVA en las fronteras, éstas dejaron de existir, sin embargo, había una marca para los fronterizos que impedía pasar en caso de circular con un auto “chocolate”; ahora, ésta desapareció. El agente aduanal José Guadalupe Bautista Montoya, especialista en importación de autos usados, señaló que al no existir una garita, cualquier vehículo puede ingresar a territorio mexicano sin alguna revisión por lo que es necesario se dé un control inmediato. “Muchos vehículos se están introduciendo de manera ilegal al interior del país… Simplemente, cualquier vehículo que ande circulando en la frontera, si ya no hay una garita de retención de vigilancia, simplemente se van a poder introducir al país y el problema va a ser que si no hay un control adecuado, el país se va a llenar todavía de más vehículos chuecos que ya estamos”, explicó. Agregó que es necesario que el gobierno federal implementé un proyecto para actualizar o crear un nuevo decreto para la importación de autos usados o de lo contrario, Nuevo Laredo continuará llenándose de autos chocolate proveniente de Estados Unidos y sin ser regulados.