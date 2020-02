Presentan plan de desarrollo económico para sur de Dallas

Dallas, Tx.- Líderes religiosos en el sur de Dallas demandaron la realización de un enfoque de desarrollo impulsado por la comunidad, utilizando terrenos disponibles y asociaciones público-privadas.

El reverendo Edwin Robinson habló así ante los asistentes a una reunión del Clero afroamericano en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dallas. Robinson y otros líderes religiosos de esta metrópoli discutieron en público sobre una visión impulsada por la comunidad para el desarrollo económico en sur de Dallas.

En las bancas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de esta ciudad, los líderes religiosos y miembros de la comunidad vieron un episodio de la nueva serie Vox transmitida por Netflix. El breve documental explicaba cómo la esclavitud perpetraba la desigualdad racial entre los propietarios y continúa afectando hoy a los hogares afroamericanos.

Cuando un pastor le preguntó al público mayormente afroamericano qué había aprendido de esta nueva información, muy pocos levantaron la mano.

Ha pasado un año desde que un grupo de pastores pertenecientes a ese grupo comunitario presentó una lista de demandas para que los líderes de la ciudad creen un Dallas más seguro y equitativo.

Esta vez, el reverendo Edwin Robinson, director ejecutivo de Faith en Texas, expresó su deseo de que la comunidad comience a debatir sobre un plan de desarrollo económico para revitalizar el sur de Dallas.

«Estamos aquí para cambiar el juego», enfatizó Robinson a la multitud presente. «Es la hora.»

El evento, que reunió aproximadamente 60 personas, incluyó especialistas urbanos afroamericanos, el fiscal de distrito del condado de Dallas, John Creuzot, y al asistente legislativo del consejo Adam Bazaldua.

PLAN DE

DESARROLLO

El plan, compilado a partir de una serie de otras recomendaciones para la ciudad en los últimos años, propone una variedad de nuevas formas de aumentar la base impositiva del sur de Dallas a través del desarrollo. Las ideas incluyen el uso de los terrenos disponible por grupos religiosos y la creación de un fondo de inversión para aumentar la riqueza en hogares de ingresos bajos a medianos.

La inversión, similar a un fondo de capital privado, recaudaría recursos que podrían usarse para el desarrollo. El fondo también podría ofrecer un retorno de la inversión si la ciudad decide contribuir, dijo Derek Avery, director ejecutivo de COIR Holdings LLC, quien ayudó con el plan.

El plan también propone que la tierra propiedad de instituciones históricamente privadas de sus derechos, como iglesias afroamericanas, colegios y universidades históricamente de ese mismo grupo étnico y otras escuelas, podrían usarse para invertir en viviendas asequibles, de ingresos mixtos y de ingresos medios.

Según la presentación, las iglesias mantendrían la propiedad de la tierra y la arrendarían, con cláusulas de escalamiento de alquileres basadas en el valor de mercado.

Robinson aseveró que el gobierno local se ha movido demasiado lentamente en posibles asociaciones público-privadas centradas en las personas más afectadas por las políticas. Manifestó que de manera personal está trabajando con la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Dallas y la Iglesia Bautista Friendship-West, que juntas poseen aproximadamente 100 acres en el sur de Dallas.

Robinson indicó que sobre el mencionado plan ha mantenido conversaciones con algunos miembros del Concilio del sur de Dallas. Otra reunión está programada para fines de febrero para involucrar a más miembros de la comunidad.

El gobierno de esta ciudad ha manifestado que también está en proceso de elaborar su propio plan estratégico para esta pobre y conflictiva zona.

PROPUESTA

A REVISION

El miembro del consejo Tennell Atkins, que representa parte del sur de Dallas y dirige el Comité de Desarrollo Económico del Concilio, dijo a los miembros de esta instancia a través de un memorándum que revisarán el borrador este mes. La Ciudad planea crear un panel de 21 miembros que revisará la propuesta y proporcionará comentarios a un consultor externo antes del 6 de marzo, según su memorando.

El Concilio tiene previsto debatir el borrador final durante los últimos días de abril.

Atkins indicó que todavía no había leído la propuesta del Dallas Black Clergy, pero que está abierto a sugerencias. Aunque espera reunirse con los líderes religiosos, reclamó no querer más ideas que no se traduzcan en acciones.

“Tenemos muchos planes. Pero un plan no ayuda a la ciudad. Necesitamos una política”, aseveró Atkins. «Necesitamos herramientas que nos ayuden a aumentar la base impositiva».

Jamie Kowlessar, pastor principal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, manifestó que la sociedad ha valorado «un color sobre otro» y que los códigos postales de Dallas pueden ayudar a determinar la calidad y la duración de la vida de los residentes.

Kowlessar señaló que el plan que ha elaborado la organización el Clero Negro de Dallas (nombre traducido al español) puede ayudar a revertir las políticas discriminatorias de décadas a través de las prácticas de zonificación de la ciudad.

Avery expresó que la zonificación unifamiliar y el exceso de espacio comercial han sido las políticas más problemáticas.

Si la ciudad permitiera una mayor densidad en el sur de Dallas, «entonces construiríamos esa base impositiva rápidamente», apuntó Avery, «sin desplazar a las personas».

El cambio ya está ocurriendo, indicó Kowlessar, pero depende de la comunidad tomar el asunto en sus propias manos.

«No estamos esperando a un héroe», enfatizó. «Somos los héroes».