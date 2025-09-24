Presencia Tricolor: Obed Vargas, Elías Montiel y Gilberto Mora, entre los futbolistas más caros del Mundial Sub20

La nueva generación de la Selección Mexicana Sub-20 llega al Mundial con la ilusión de dejar una huella imborrable. Jóvenes figuras como Obed Vargas, Elías Montiel, Iker Fimbres y Gilberto Mora encabezan la lista de talentos que podrían marcar la diferencia en la justa que se jugará en Chile, y su valor en el mercado refleja la proyección que tienen hacia el futuro.

Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, es el jugador mexicano mejor valuado del torneo, con un precio estimado de 9.5 millones de dólares. Su experiencia fuera de México, sumada al rendimiento que ha mostrado en la MLS, le otorgan un peso especial dentro del Tricolor, sobre todo considerando que eligió representar a México a pesar de haber nacido en Estados Unidos.

En el ranking general del Mundial Sub-20, Vargas ocupa el tercer puesto en valor, solo por detrás del brasileño Pedro (Zenit) y del español Jon Martin (Real Sociedad), lo que confirma su relevancia dentro de la competencia y la expectativa que genera entre los aficionados.

Por su parte, Elías Montiel también figura entre los mexicanos más caros del certamen, con un valor cercano a los 6 millones de dólares. El mediocampista de Pachuca se ha consolidado como un jugador completo, equilibrando la recuperación de balón con la capacidad de sumarse al ataque. Su madurez futbolística se refleja en los minutos que ha disputado en Liga MX con la Bella Airosa.

Montiel comparte la cima de los jugadores valiosos del torneo con figuras como el español Pablo García (Betis) y Luighi (Palmeiras), lo que evidencia que México tiene representantes que compiten a nivel internacional con las principales canteras de futbol.

Otro de los elementos destacados es Iker Fimbres, de Monterrey, quien ocupa el puesto 21 en el ranking de valores con un costo aproximado de 4.1 millones de dólares. Fimbres ha mostrado un crecimiento constante desde las divisiones inferiores de Rayados hasta consolidarse como profesional, siendo titular en varios encuentros importantes desde su debut el año pasado.

El caso de Gilberto Mora genera especial ilusión entre los aficionados. Con apenas 16 años, el joven delantero de Tijuana se posiciona como uno de los jugadores más prometedores y valiosos del torneo, con un estimado de 3.5 millones de dólares. Su precocidad, goles y asistencias en Primera División lo convierten en una joya a seguir de cerca en el Mundial Sub-20.

El valor de estos jugadores no solo refleja su proyección individual, sino también la calidad de la cantera mexicana, capaz de producir futbolistas competitivos frente a las potencias tradicionales. El hecho de que cuatro de ellos estén entre los 25 jugadores más valiosos de la justa es un indicador alentador para el Tricolor.

Argentina domina la lista con ocho representantes, mientras que España suma seis. México comparte el tercer puesto con Brasil, ambos con cuatro futbolistas incluidos, lo que confirma que la juventud mexicana tiene la capacidad de medirse de igual a igual con los grandes semilleros del mundo.

Para los lectores de Novedades News en Dallas, este dato es significativo. Muchos jóvenes y familias de la comunidad mexicana en Texas siguen de cerca el desempeño de las categorías juveniles, y ver a compatriotas destacados en un Mundial refuerza el orgullo y la conexión con el futbol nacional.

Además, estos talentos son la muestra de que el futuro de México en torneos internacionales está asegurado. La Sub-20 sirve como plataforma para proyectar a jugadores hacia la Selección Mayor, y observarlos en acción permite anticipar quiénes podrían convertirse en las próximas figuras del balompié azteca.

Con Vargas, Montiel, Fimbres y Mora liderando esta generación, la Selección Sub-20 no solo busca competir, sino también demostrar que la cantera mexicana puede producir estrellas capaces de brillar en cualquier escenario. La expectativa para el torneo en Chile es alta y los aficionados cruzan los dedos por un desempeño destacado.

En los próximos días, mientras se acerque el debut del Tricolor ante Brasil, toda la atención estará puesta en estos jóvenes promesas. Su actuación no solo definirá el presente del Mundial Sub-20, sino que también marcará el rumbo de la nueva generación que representa a México a nivel internacional.