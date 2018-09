Preparación en caso de tormenta

Ofrecen consejos prácticos para ayudar a los dueños de casa y de locales comerciales a prepararse antes de la llegada de tormentas, huracanes e inundaciones. ßAlexandria, Va. – La s prep a – r a – cion e s q u e disponga antes de la llegada de las tormentas, huracanes e inundaciones, podrán ayudarle a recuperarse más rápidamente, y a mantener su seguridad durante la fase de limpieza general, reparaciones y normalización de sus actividades. El Outdoor Power Equipment Institute (OPEI), gremio comercial de carácter internacional que agrupa a los fabricantes y distribuidores de pequeños motores, vehículos utilitarios y equipos e l e c t r o m e c á n i c o s motorizados para uso exterior, recuerda a los propietarios de viviendas o de locales comerciales, que les conviene prepararse antes de la llegada de cualquier tormenta. “Con la prisa antes de una tormenta, la gente algunas veces olvida verificar el funcionamiento de sus equipos e l e c t r o m e c á n i c o s motorizados para uso exterior”, comenta Kris Kiser, Presidente y Director Ejecutivo del OPEI. “También pierden tiempo, debido a que a menudo el estado del tiempo es impredecible. En todo momento del año, es importante mantener sus equipos en buen estado de funcionamiento, tener a mano el combustible correcto y saber dónde ubicar sus equipos y dispositivos de seguridad. Esto es doblemente verdad durante las temporadas inestables del año”. OPEI ofrece los siguientes consejos prácticos para ayudar a los propietarios de viviendas y locales comerciales a planificar con tiempo su defensa contra las tormentas y las subsiguientes limpiezas y reparaciones generales: • Haga una lista de lo necesario para una limpieza general después de una tormenta. Inspeccione su propiedad. Calcule el daño que una tormenta podría causarle y haga una lista de lo necesario para realizar las limpiezas y reparaciones de lugar, con vistas a una normalización. Podría necesitar sierras de seguridad, una podadora, un generador, o un vehículo utilitario. • Inspeccione sus equipos electromecánicos motorizados para uso exterior. Cerciórese de que estén en buen estado de funcionamiento. De ser necesario, lleve sus equipos a un centro autorizado de servicio, para su mantenimiento o reparación. • Ubique sus dispositivos de protección personal. Evítese la confusión de buscar zapatos fuertes, gafas de protección, cascos, ropaje reflectante, y guantes de trabajo, que deberán estar disponibles en un lugar accesible, junto con sus equipos. • Estudie los manuales con la información de uso de sus equipos. Lea dichos manuales para asegurarse de que sabe operarlos con toda seguridad. • Tenga a mano el combustible apropiado. Las estaciones de servicio y venta de combustible podrían estar cerradas, de manera que es importante contar con el combustible apropiado para sus equipos. Guarde su combustible en los envases recomendados. Use el tipo de combustible sugerido por los fabricantes de sus equipos. Es ilegal usar cualquier tipo de combustible con más de un 10% de etanol en los equipos electromecánicos motorizados para uso exterior (para más información acerca del tipo de combustible para equipos electromecánicos motorizados para uso exterior, visite www. LookBeforeYouPump. com). • Permanezca en calma y haga uso de su sentido común al usar sus equipos motorizados para uso exterior. Una buena dosis de sangre fría le facilitará llegar a las decisiones más inteligentes. No será el mejor momento para apresurar las cosas. Tómese el tiempo para pensar en la mejor estrategia para su limpieza general, reparaciones y normalización de sus actividades. Sea precavido en cuanto a la seguridad. Pienso en los peligros a los que podría exponerse. Por ejemplo, el rebote de las sierras de seguridad, que podría ocurrir al mover la sierra o al tocar con ella cualquier objeto, o cuando la madera muerde y tranca la sierra al momento del corte. Párese siempre con su peso descansando firmemente en ambos pies, y ajuste su posición lejos de las partes cortantes. Agarre la sierra de seguridad con ambas manos. No incline ni estire su cuerpo demasiado, ni corte nada por encima de sus hombros. Prepárese para cambiar súbitamente de posición, por si le cae algo encima. • Mantenga una posición firme y estable al usar todo tipo de sierras y podadoras. Párese bien firme. Tenga en cuenta su zona de seguridad, o sea, mantenga a los curiosos y transeúntes y las líneas de alta tensión (las que estén arriba de usted o que puedan caerle encima) bien separados, por lo menos a 50 pies de distancia de donde se encuentre trabajando. Para más ideas y consejos prácticos relacionados con sus equipos electromecánicos motorizados para uso exterior, visite http:// opei.org/safety-tips/