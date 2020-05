Prepara DISD retorno a clases, con tres opciones

A lo largo de los últimos 19 años, el supermercado, con sede en San Antonio, ha reconocido a los excelentes profesionales de las escuelas públicas de Texas. Hace unos días, se llevó a cabo una premiación especial de los Excellence in Education Awards a través de Zoom, en la que el presidente de H-E-B Food/Drugs Stores, Scott McClelland, elogió a Dallas ISD por el progreso significativo que ha conseguido en los últimos cinco años. «DISD ha hecho tantas cosas bien. Ustedes se han convertido en un modelo a seguir de lo que pueden lograr los distritos escolares urbanos grandes», dijo McClelland. Al aceptar el premio, el superintendente Michael Hinojosa reconoció a la Junta Escolar, los estudiantes, el personal y la comunidad por trabajar en conjunto para lograr grandes éxitos. «Esta es una gran satisfacción para nuestra comunidad; nos va a levantar el ánimo», enfatizó Hinojosa. Para elegir a los ganadores, un panel de jueces visitó a cada finalista en las categorías de distrito escolar, centro de educación preescolar y juntas escolares. En Dallas ISD, hicieron un recorrido de Emmett J. Conrad High School y Billy Earl Dade Middle School. Los jueces aprendieron sobre el trabajo transformador que se está realizando en Dallas ISD, que incluye: Programa Pathways to Technology Early College High School (P-TECH) o programa preuniversitario Early College en casi todas las preparatorias, donde los estudiantes pueden acumular hasta 60 créditos universitarios, o un grado asociado, sin costo alguno, y experiencia del mundo real; Cuatro Institutos de Profesiones en los que los alumnos pueden desarrollar las habilidades de mayor demanda que necesitan para asegurar un trabajo bien remunerado en el futuro cercano; Importante crecimiento del programa de prekínder de alta calidad. Este programa se ofrece sin costo o con pago de matrícula, y les da a los estudiantes los cimientos necesarios para triunfar en la vida; Un crecimiento rápido de las escuelas de opción para asegurar que cada familia tenga acceso al mejor programa educativo o escuela para su hijo; El éxito de la Iniciativa de Excelencia Docente del distrito La notable labor que Dallas ISD está llevando a cabo en nombre de la equidad racial. Dallas ISD recibirá una subvención de $100,000 por obtener el premio.

Dallas ISD está uniendo esfuerzos con Fort Worth ISD y Univisión DFW para iniciar Unidos para Aprender y ofrecer 58 minutos de programación educativa diaria en español para estudiantes de prekínder a 5º grado. El segmento será transmitido de lunes a viernes de 7 am a 8 am, comenzando el 11 de mayo, por KSTR UniMas 49, la estación hermana de Univisión DFW.

La colaboración entre estas tres entidades busca apoyar el progreso académico de los estudiantes al complementar el aprendizaje en casa que Dallas ISD y Fort Worth ISD están ofreciendo a las familias de habla hispana durante la pandemia del COVID-19.

La programación tendrá contenido académico creado y presentado por maestros de ambos distritos escolares. Además de la instrucción diseñada para los alumnos de nivel preescolar, las clases incluirán lecciones en ciencias, educación física, ciencias sociales, arte, música, matemáticas y aprendizaje socioemocional.

«Pese a que durante la pandemia del COVID-19 ha habido la necesidad de mantenernos apartados por seguridad, la pandemia también nos ha unido como comunidad», dijo Michael Hinojosa, superintendente de Dallas ISD. «La comunidad empresarial, tanto como la comunidad en general, han sido muy generosos y los maestros y estudiantes han sentido ese cariño y apoyo. Gracias a Univisión por ayudarnos a poder continuar sirviendo a las familias de habla hispana. Esta colaboración entre Univisión, Fort Worth ISD y Dallas ISD es muestra de que, a pesar de la pandemia, juntos podemos marcar una diferencia».

«Cada crisis presenta una oportunidad – para aprender, para crecer, y para trabajar en conjunto y encontrar nuevas maneras de cumplir nuestra misión», dijo Kent Paredes Scribner, superintendente de Fort Worth ISD. «Agradecemos a Univisión esta oportunidad que nos ayuda a acercarnos más a nuestros estudiantes y familias de habla hispana. También, estamos contentos de trabajar con nuestros colegas de Dallas ISD en la producción de este contenido interesante».

«Ha sido nuestra misión histórica cubrir las necesidades de las familias hispanas y es un gran honor asociarnos con dos de los distritos escolares más grandes del país para proporcionar a los niños del área de Dallas-Fort Worth recursos educativos para ayudarles a continuar su aprendizaje durante este momento sin precedentes», dijo Mark Masepohl, presidente y director general de Univisión DFW.

El programa Unidos para Aprender contará con la participación de varios estudiantes de ambos distritos escolares. El segmento comenzó su transmisión el lunes, 11 de mayo, y se emitirá hasta el final del año escolar.

ADOPTE

UN SENIOR

Esto que muchos estudiantes en el país se enfrentan a un final inesperado sin las actividades de clausura del 12o grado, los padres y el personal de una preparatoria de Dallas ISD crearon una iniciativa para alegrarles el corazón.

La campaña Adopt a Senior la crearon un grupo de padres y miembros del personal de Sunset High School.

Ramona DeLeón dijo sentirse triste de ver que su hija no podría asistir al baile de fin de año (prom) debido a las restricciones por el covid-19. Todo lo que quería era encontrar la manera de que su hija y sus compañeros sonrieran de nuevo.

«Pensé que si la comunidad pudiera ‘adoptar’ a los niños, quizás eso les alegraría el día», indicó DeLeón.

La campaña funciona de manera muy sencilla: los padres y el personal de Sunset que dirigen la iniciativa crearon el grupo Sunset Seniors 2020 «Adopt a Senior» en Facebook. Un padre, familiar o amigo cercano comparte el perfil y algunas fotos del estudiante para que lo «adopten» en el grupo de Facebook. Miembros de la comunidad, incluyendo exalumnos, adoptan al estudiante y le dan regalos de su lista de deseos, mensajes de apoyo y otros obsequios festivos.

La campaña ha sido bien recibida por la comunidad, de manera que se ha repetido en otras escuelas para alegrarles el día a más estudiantes del área de Oak Cliff.

«No sabía que la reacción de la comunidad sería tan grande», señaló April Ortiz, madre y exalumna de Sunset High School. «Cuando lanzamos la iniciativa, creí que iba a tener que adoptar todos los estudiantes que pudiera yo sola porque no quería que ninguno se quedara atrás, pero ¡este no ha sido el caso en absoluto! A unos cuantos segundos de publicar su perfil en la página del grupo, alguien de la comunidad los adopta. Muchos quieren adoptar, incluso exalumnos que se graduaron hace 50 años. La respuesta de la comunidad ha sido extremadamente positiva».

«Mil gracias a todos», agradeció la directora de Sunset High School, Claudia Vega. «La compasión y la comunidad que surgieron por esta campaña demuestra el poder de la colaboración. Nuestros padres, exalumnos y personal escolar unieron fuerzas para animar y apoyar a nuestros estudiantes en este momento inesperado. Queda muy claro el gran espíritu de Sunset High School.

Hasta la fecha, casi 200 estudiantes han sido adoptados. Las sonrisas de los alumnos al recibir sus paquetes y regalos aparecen una y otra vez en las fotos del grupo de Facebook; ¡no tienen precio!

«Quiero que nuestros alumnos sepan que viven en una comunidad que cree en ellos», dijo Vega. «Todos creemos en ellos, en sus habilidades y en su futuro. El inmenso apoyo y generosidad es representante del alma de la comunidad de Oak Cliff y jamás deben olvidarlo».