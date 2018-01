Por ser nombrado Mariscal en desfile de MLK Protesta masiva en Dallas y Arlington contra G. Abott

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Líderes cívicos expresaron su enérgica protesta contra la decisión de nombrar al gobernador de Texas Greg Abbott como “Mariscal de Honor” en el tradicional y emblemático desfile de Martin Luther King en Arlington. Organizadores de este cada vez más concurrido desfile “Martin Luther King Jr. de Toyota North Texas” realizado en la ciudad de Dallas, indicaron que este evento fue concebido como una oportunidad para que siete condados pudieran reunirse y honrar de manera colectiva al ícono de los derechos civiles. Este acto cívico representa “una oportunidad para marchar y reunirse para recordar el legado histórico que nos dejó este gran líder afroamericano de fama internacional”, manifestaron. Pero a pocos días de que se realice, la designación de Abbott para abanderar este multitudinario acto ha despertado la ira y la discordia de grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes por la criticada política que sobre estos dos sensibles tópicos ha mostrado el polémico gobernador republicano. Líderes cívicos, incluida la filial de Arlington de la poderosa organización NAACP y el pastor de una mega iglesia de Dallas, condenaron enfáticamente el nombramiento del gobernador Greg Abbott como “Gran Mariscal Honorario” del nuevo desfile, que tendrá lugar en Arlington. “Al revisar su carrera y servicio público, es justo decir que Greg Abbott ha hecho más para dañar y socavar los derechos civiles de los votantes afroamericanos y latinos, las oportunidades educativas y el empoderamiento económico que cualquier otro gobernador moderno de Texas”, aseveró la dirigencia de la NAACP en una declaración hecha pública. En un tweet, el influyente grupo le pidió al gobernador que rechazara la invitación para participar en el desfile. Si bien los líderes de esta agrupación no han pedido públicamente un boicot, dijeron en un correo electrónico que respaldan el derecho de las personas a hacerlo. La oficina del gobernador desestimó las críticas. “Es una pena que algunos estén politizando lo que debería ser un evento unificador”, escribió en un correo electrónico la subdirectora de comunicaciones de Abbott, Ciara Matthews. “La participación del gobernador Abbott se centrará en el recuerdo de un hombre que hizo una marca importante en la historia, y espera asistir a este evento”. Los patrocinadores del desfile incluyen a los pesos pesados Toyota, los Dallas Cowboys y los Texas Rangers, entre otros, según el sitio web del evento. La página del patrocinador también menciona a la NAACP de Arlington, pero el grupo afirmó en su declaración que no es un patrocinador. Winsor Barbee, un representante del desfile, no respondió a un correo electrónico y una llamada telefónica en busca de comentarios, y nadie respondió un teléfono que figura en el sitio web del desfile. Pero Barbee reconoció ante el periódico Fort Worth Star-Telegram que era consciente de las críticas.

APOYAN BOICOT “Hemos escuchado”, señaló la mencionada funcionaria y citó: (Estas críticas provienen “de muchos de los activistas de la comunidad minoritaria”. Entre los que apoyan un boicot se encuentran Frederick D. Haynes III, pastor principal de Friendship-West Baptist Church, aunque el líder religioso estará fuera de la ciudad el día del desfile de MLK. Pero precisó que estaba redactando una carta personal a Abbott pidiendo tener una conversación sobre sus políticas. “Si estuviera en la ciudad, iría al desfile e invitaría a otros a unirse a mí para protestar pacíficamente ante la presencia del gobernador, pero sobre todo su política”, enfatizó el pastor. “Pero como no voy a estar allí, no pensé que fuera justo llamar a ese tipo de actividad”. Otros que piden un boicot incluyen a los activistas de Dallas Dominique Alexander y Jeff Hood, también pastores. “Es irrespetuoso tener a [Abbott] como el gran mariscal honorario cuando hay tantas personas de color y otros líderes comunitarios que se lo merecen”, manifestó Hood. El NAACP de Arlington organizará una reunión en el ayuntamiento titulada “Retomando las vacaciones de MLK” a las 7 p.m. el jueves en una iglesia local. Su lista de agravios contra Abbott incluye sus funciones que realizó como fiscal general, su defensa que realizó sobre la redistribución de los mapas electorales elaborados por el Congreso estatal y contra la decisión de esos distrito estatal tomada por los tribunales federales que los encontraron como intencionalmente discriminatorios contra las minorías. Texas ha apelado dicha decisión ante el Tribunal Supremo, que está considerando la posibilidad de intervenir.

CRITICAN SU MAL TRABAJO El grupo de derechos civiles criticó a Abbott por su firme apoyo a la ley estatal de Identificación de Votantes que exige que los texanos mostrar una identificación con fotografía aprobada por el estado para votar. Los críticos afirman que la medida perjudica desproporcionadamente a los votantes afroamericanos y latinos, y los tribunales la anularon cinco veces, a partir del verano pasado. Abbott y otros republicanos emitieron la ley supustamente como un intento de proteger al estado del fraude electoral. Los legisladores hicieron revisiones el año pasado que no apaciguaron a los detractores de la ley, aunque un tribunal de apelaciones ha permitido temporalmente que la revisión se mantenga mientras se dictamina el caso. Los defensores de los derechos civiles de Arlington también criticaron a Abbott por la prohibición de las llamadas Ciudades Santuario, que protegen a los inmigrantes indocumentados. Conforme a la ley, los municipios no pueden impedir que los agentes del orden locales pregunten a los detenidos o arrestados, incluso por una violación de tránsito, sobre su estado migratorio para hacer cumplimiento la ley de inmigración. El presidente del Caucus Demócrata de la Cámara, Chris Turner, de Grand Prairie, se unió al coro contra Abbott, que incluyó una declaración separada del Partido Demócrata de Texas que hizo eco de la inconformidad y protesta de la NAACP de Arlington. Si bien Turner no llamó a un boicot, expresó que iría al desfile de Mather Luther King de Grand Prairie. Acusó a Abbott de apoyar los litigios que pusieron fin al requisito de que Texas obtenga la aprobación federal para cualquier cambio en las reglas electorales, una disposición de la histórica Ley de Derechos de Votación que es parte del legado de King. “El gobernador Abbott tiene una larga historia de hostilidad hacia los derechos de voto y ha sido un impedimento para brindar un mayor acceso a la atención médica y oportunidades de educación a los texanos”, acusó Turner en una entrevista. “Esas son cosas por las que luchó el Dr. King”. Los medios de comunicación habían informado previamente que Abbott viajaría en carrozas con los fiscales de distrito de los condados de Dallas y Tarrant, pero los funcionarios locales lo impugnaron. La fiscal de distrito del condado de Dallas, Faith Johnson, ya había aceptado una invitación para ser “Gran Mariscal” en el desfile de MLK de Dallas, y se lo había comentado a los organizadores del desfile de Arlington cuando la invitaron, según la oficina de Johnson. La fiscal de distrito del condado de Tarrant, Sharen Wilson, indicó en un comunicado que no había sido invitada a parti cipar en el desfile de Arlington, “contrariamente a la desinformación que ha circulado por parte del promotor”. Los desfiles de Dallas y Arlington comienzan a las 10 a.m. el 15 de enero. El desfile de Dallas comenzará en la intersección de Holmes Street y Martin Luther King Jr. Boulevard. El desfile de Arlington iniciará desde el AT&T Way, entre Cowboys Way y Randol