PONGALE ESO… Y MAS

Share on Twitter

Share on Facebook

El hombre llegó con el dentista. Tenía problemas con la encía, y pues quería saber que es lo que le recomendaba el dentista.

El dentista después de mucho examinar la encía de nuestro amigo (no es mi amigo, pero de todas maneras me solidarizo con él) le dice.

Amigo (no es que fueran amigos) lo que usted tiene es “pie de atleta”.

El amigo (o sea nuestro amigo) Se quedó con la boca abierta. Cómo entender que el dolor de encías era por culpa del “pie de atleta”. Pero no dijo nada… absolutamente NADA.

Ahora regreso, voy por otros análisis- le dijo el doctor.

Nuestro amigo (o sea su amigo) después de pensarlo un poco se quitó los zapatos y empieza a ver sus pies… y no, no tenía pie de atleta. Por mas que buscaba y buscaba no le daba comezón.

Ni cuenta se dio que el dentista había entrado y lo estaba observando…

¿Así que dudando de mi diagnostico?- preguntó el doctor.

Que va doctor, solo estoy checando si no tengo una muela picada-

Que conste que ya no quería tocar el tema del coronavirus… pero es que me buscan mucho y pues como no tengo nada que hacer… pues voy a responder.

En serio que me dio risa cuando leí la nota… Nuevo síntoma del coronavirus.

No me dio coraje… JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA, o sea que me dio risa, pero de esa risa que lo hacen a uno ir al baño.

“No pos guao”. Esto viene porque un paciente que lo diagnosticaron covid, resultó que tenía un testículo inflamado (no estoy jugando).

Ahora tenemos un nuevo síntoma… por Dios, que alguien ponga freno a esta masacre.

Solo me pongo a pensar en todos los hombres que han muerto por el coronavirus… lo que habrán sufrido los pobrecitos, y nadie se compadeció de ellos. Se imagina todo el tiempo ahí hospitalizados ya nadie se le ocurrió checar ese detalle… no tienen madre los doctores.

Ahora si tengo miedo de que me pegue el coronavirus… aunque para mi edad ya no debería de asustarme.

Según los doctores, el coronavirus afecta el transporte de los espermatozoides y el problema es que hasta puede matarlos… eso si que duele.

En otras palabras… afectaría la fertilidad en el hombre… eso habrá que checar a los miles de hombres que se han recuperado del covid 19. No vaya a ser que sean infértiles y salgan sus esposas embarazadas… que problemón… ¿no?

El problemón es que, ahora cualquier síntoma que uno tenga se le ofrecerá primero al Covid 19. Ya si el Covid no lo quiere pues se lo damos a cualquier enfermedad, total no pasa nada.

Que se puede confundir el dengue con el Covid… ok.

Que se puede confundir la ansiedad con el covid… ok

Si yo tengo coronavirus y me sale una “perrilla”… ¿podemos agregar este síntoma? Vamos, que los doctores digan que si.

Ya me imagino… si le sale una perrilla (en los ojos) lo mas seguro es que tiene el coronavirus.

Como dicen por ahí… vamos a hacer un ejercicio.

¿Qué síntomas le podemos agregar al coronavirus?

Mmmmmmm se me viene a la mente…

Uña enterrada… ¿qué le parece?

Un “juanete”… total, ya estamos en los pies y vamos a darle duro y tupido.

Si le sale una ampolla… por traer zapatos apretados… ni madres, la culpa la tiene el virus.

¿Le salió una espinilla? Que bien, creo que también se la podemos dar al virus.

¿Una muela picada? Claro que si. Dicen que en el amor y en la guerra todo se vale.

Antes de seguir, quiero aclarar que lo único que quiero es que se vea al coronavirus muy malo… requetemalo, ¿estamos? Y es que a alguien se le tiene que cargar todos los muertos que están en los trailers fuera de los hospitales.

¿Le gusta la cerveza, vino o licor? Muy probable tenga el virus.

¿Cansado?… mmmmmmmmm lo mas probable es que tenga el virus.

Flaco (a)… claro, si se pierde el apetito pues la persona baja de peso.

¿Ojeroso?… mmmmm no es mala idea.

¿Sin ilusiones? “Híjole” como que lo estoy haciendo muy mortal a este virus hijo de María Morales… ¿qué no?

Que conste que todos estos síntomas no podrán aplicar si usted sale negativo en la prueba del coronavirus… abuelita tiene que salir positivo para que aplique ¿estamos?

Ya me cansé. Creí que era fácil encontrar síntomas, pero veo que no.

Así que mejor aquí le dejo…

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com